Barcellona, Setien già a rischio esonero, ritorna Valverde in panchina?

La stagione complicata e incerta del Barcellona, continua. I blaugrana non stanno convincendo per niente quest’anno e adesso, oltre alla crisi di gioco, c’è pure la crisi di risultati. Il match di ieri al San Mames contro l’Athletic Bilbao ha sancito la prematura eliminazione dei blaugrana dalla Coppa del Re. Messi & co. dovevano fare di più e durante il match contro i baschi, le occasioni per fare meglio ci sono state. La squadra però appare scarica e poco cattiva sotto porta.

Un problema non da poco per il nuovo tecnico Setien, alle prese con un gioco ancora altalenante nelle prestazioni. Da quando il nuovo tecnico ha preso il posto di Valverde, il Barcellona ha perso la vetta della classifica perdendo al Mestalla contro il Valencia. Poi è arrivata l’eliminazione dalla Coppa del Re nei quarti di finale. Cosa manca a questo Barcellona?

Decisiva la mancanza di Suarez, Griezmann corpo estraneo alla squadra

Nel match di ieri, la costante è stata la solita prestazione non irresistibile da parte di Antoine Griezmann. Il francese non riesce proprio a integrarsi in questo Barcellona e Setien non riesce a tirarne fuori la vera essenza. Al Barcellona infatti, mancano i gol e le grandi giocate di Luis Suarez. Calciatore capace di siglare montagne di gol assieme al compagno di reparto Leo Messi. Questa crisi di risultati – ma non solo – potrebbe portare al ribaltone in panchina anzitempo, qualora non arrivi un filotto di partite convincenti. Setien è oramai sotto esame e il ritorno in panchina di Valverde, non sembra poi così impossibile.