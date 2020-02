Nella 23ma giornata di Eurolega spicca l’incontro stellare tra CSKA Mosca e l’Efes di Istanbul .

Entrambe sono reduci da vittorie fuori casa nella precedente giornata.

I russi hanno vinto il derby per 78 a 69 contro i cugini del Khimki , mentre i turchi di coach Ataman hanno espugnato il campo dello Stella Rossa di Belgrado per 85 a 78 e un eventuale sconfitta di quest’ultimi non comprometterebbe di

certo il primato in classifica.Se da una parte I moscoviti si affideranno alle giocate di Voigtmann,Mike James(ex-Olimpia),Hines(in passato al Veroli), gia’ vincitore di 4 Euroleghe,piu’ Daniel Hackett che questa coppa la vinse la passata stagione sempre con il CSKA,dall’ altra gli ottomani faranno leva sulle bombe di Larkin, le giocate di Singleton e sull’ex-Armani Simon,oltre al contributo del francese Beaubois.

Per quanto riguarda il Real Madrid, dopo la bella vittoria in terra santa sul Maccabi per 81 a 77, affronterà in casa il Baskonia dell’italiano Polonara, il derby non da mai esiti scontati, e seppur la differenza in classifica è notevole,negli incontri monocolore i pronostici non sono mai sicuri.

Ironia della sorte , in questa stessa giornata ci sarà l’altro derby tutto spagnolo, tra il Valencia e il Barcellona. Entrambe sono reduci da una vittoria; infatti, il Barca ha sconfitto lo Zenit di San Pietroburgo per 90 a 72, mentre i Valenciani hanno superato i greci del Panathinaikos per 94 a 87.

Anche per questo incontro vale la legge dell’imprevedibilità dell’esito.

Gli israeliani del Maccabi devono affrontare il Kimki Mosca per riscattare la sconfitta contro i madrileni della scorsa settimana,e con il miglior Wilbekin non dovrebbero avere difficoltà.

La sesta forza del torneo è il Panathinaikos, che andrà a far visita allo Stella Rossa, che è sempre un’avversario ostico da affrontare e sulla carta gli ellenici sono favoriti.

L’Armani Milano, dopo aver vinto con grandissima fatica contro il Bayern Di Monaco per 79 a 78, affronterà al Palaforum di Assago, i tedeschi dell’Alba Berlino, i quali nel turno precedente, hanno sfiorato l’impresa di battere il Fenerbache di Luigi Datome, cedendo solo nell’ultimo quarto, con il risultato finale di 70 a 74 per i turchi.

I lombardi dovranno guardarsi dalle prodezze del lituano Gedraitis e dal

camerunense Nnoko, oltre che dall’islandese Hermannson.

I berlinesi, anche se in Eurolega alternano prestazioni di alto livello ad altre mediocri

, in patria, invece, occupano il terzo posto in classifica, dietro al Bayern e al Luswigsburg.

Perciò non è un avversario da sottovalutare e sebbene Milano arrivi da un’altra vittoria in campionato contro il Brindisi ( 77 a 74 ), comunque deve tenere alta la concentrazione e affidarsi allo spirito di gruppo, con la speranza che lo spagnolo Rodríguez e l’argentino Scola tornino ai loro standard di realizzazione , ovviamente, anche dallo statunitense Tarczewski ci si aspetta il solito rendimento qualitativo.

Poiché gli spettatori dell’Olimpia sono molto esigenti e competenti, sperano di rivedere al top Della Valle e perchè no, anche Cinciarini, qualora venisse chiamato in causa, e visto anche l’ottimo stato di forma Sykes e Nedovic, questa partita Messina non la può proprio perdere, non dimenticando tra l’altro l’eventuale contributo di Biligha.Nel prossimo turno di venerdi 7 febbraio l’Armani andra’ a giocare in trasferta contro il Barcellona , dove si giochera’ una buona parte della regular-season .

L’altra squadra di Instanbul del Fenerbache vola in trasferta sul campo dello Zenit, e una vittoria la porterbbe a ridosso dell’ottavo posto valevole per i quarti.

L’Olimpiakos, è la vera anomalia del girone, poichè non ha una squadra che gioca le partite di campionato nella A1 greca,e si dedica solo a questo torneo, andrà a fare visita ai lituani dello Zalgiris Kaunas per restare sulla scia dell’ottava posizione e dare seguito alla vittoria della scorsa settimana.

I francesi dell’Aves , dopo la sorprendente sconfitta casalinga della scorsa settimana, contro lo Zalgiris ( 74-79), proveranno, a rialzare la testa contro il fanalino di coda del Bayern Monaco, il quale vorrà riscattare la sconfitta beffarda sul parquet di Milano.

Entrambe le squadre dominano i rispettivi campionati, ma in Europa sembrano non avere il passo giusto.

Incontri di questa sera 4 febbraio:

Cska Moska- Efes Instanbul ore 18:00.

Zalgiris K.- Olimpiakos ore 19:00.

Villeurbanne. Bayern Monaco ore 20:45.

Ax Armani- Alba Berlino ore 20:45

Real Madrid- Baskonia Vitoria ore 21:00.

Incontri mercoledì 5 febbraio :

Zenit – Fenerbache ore 18:00.

Stella Rossa- Panathinaikos ore 19:00.

Maccabi-Tel Aviv- K. Moska ore 20:05.

Valencia- Barcellona. ore 21:00.

Classifica:

1 Efes 38pt.

2 CSKA M 32pt.

3 Real M 32pt.

4 Barcellona 32pt.

5 Maccabi T.Av 26pt.

6 Panathinaikos 26pt.

7 Armani 22pt.

8 Valencia 22pt.

9 Fenerbahce 20pt.

10 K.Mosca 18pt.

11 S.Rossa 18pt.

12 Olympiacos 18pt.

13 Villeurbanne 16pt.

14 Baskonia 16pt.

15 Zalgiris K 16pt.

16 Zenit S.P 14pt.

17 Bayern M 14pt.

18 Alba Berlino 14pt.