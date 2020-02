Benevento-Pordenone. Alle ore 15 allo stadio ‘Ciro Vigorito’ il Benevento di Filippo Inzaghi ospita il Pordenone di Attilio Tesser, il match è valido per la 24.a giornata del campionato di Serie B, match che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Le ‘streghe’ occupano la 1.a posizione in classifica con 54 punti conquistati (16 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta) e vengono dalla vittoria esterna per 0-1 sul campo del Cosenza. I ‘ramarri’, invece, occupano la 6.a posizione in classifica con 36 punti all’attivo (10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 2-2, ottenuto contro il Livorno. Un match che si preannuncia importante per entrambe le squadre con i campani che vorranno allungare ancora di più il margine dalla seconda e terza posizione, mentre i friulani non vorranno perdere terreno dalle altre squadre impegnate in questa entusiasmante lotta sia per la 2.a posizione che per i playoff. Benevento-Pordenone sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni, coadiuvato dai signori Cipressa e Rossi, mentre il quarto uomo sarà il signor Vigile.

Benevento-Pordenone, le probabili formazioni. QUI BENEVENTO- Inzaghi si affiderà al modulo 4-3-1-2 con Montipò tra i pali; i due terzini saranno Maggio e Letizia con Volta e Caldirola a formare la coppia dei centrali; a centrocampo spazio per Hetemaj, Viola e Schiattarella; Kragl sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Sau e Coda. QUI PORDENONE- Tesser risponderà a specchio, dunque 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta; Almici e De Agostini saranno i due terzini con Camporese e Barison al centro della difesa; a centrocampo ci saranno Misuraca, Burrai e Pobega con Gavazzi nel ruolo di trequartista alle spalle del tandem composto da Strizzolo e Bocalon.

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Viola, Schiattarella; Kragl; Sau, Coda. All. Inzaghi.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon. All. Tesser.

Benevento-Pordenone, come seguire il match in tv e streaming

Benevento-Pordenone, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 24.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.