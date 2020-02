Bisceglie-Avellino streaming e diretta tv, dove vedere domenica 02/02

Bisceglie-Avellino streaming e diretta tv Serie C, dove vedere domenica 02 febbraio 2020. Il match in programma domenica 02 febbraio 2020, con fischio d’inizio ore 15:00, vale come gara della 5° giornata di ritorno del girone C di Serie C. I padroni di casa provengono dalla sconfitta subita in casa del Potenza lo scorso weekend e attualmente si trovano al quartultimo posto in classifica, in zona playout e con 17 punti; gli ospiti, invece, nell’ultima giornata giocata hanno perso in casa del Catania con un netto 3-1, nonostante la rete fatta dai campani con Zullo. Attualmente si trovano ad undici punti di distanza dagli avversari al quattordicesimo posto. Chi la spunterà al Gustavo Ventura? Arriverà un pareggio? Arbitra Alessandro Di Graci della sezione AIA di Como, coadiuvato dagli assistenti Mariottini di Arezzo e Meocci di Siena. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire il match Bisceglie-Avellino in diretta tv e streaming su Eleven Sports.

PROBABILE FORMAZIONE BISCEGLIE (–): in attesa dei convocati

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO (–): in attesa dei convocati

Bisceglie-Avellino, come seguire il match in diretta su Eleven Sports

Bisceglie-Avellino, info diretta tv e streaming. La gara di Serie C di oggi tra i pugliesi e i campani, con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports (https://elevensports.it/live/). Per guardare le partite bisognerà registrarsi in modo semplice e veloce: basterà compilare il form presente all’interno del sito di Eleven Sports.

Inoltre sarà possibile seguire una delle partite più importanti di ogni giornata LIVE e IN ESCLUSIVA anche sui profili social di Eleven

Sports (Facebook e Twitter). Come sempre si potrà seguire la sfida anche da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna od ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports.