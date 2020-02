Bologna, la replica del ds Roma: “Ibanez non è venuto qui per soldi”

Continua a far parlare anche a mercato chiuso la vicenda del mancato passaggio al Bologna del difensore Roger Da Silva Ibanez ,che ha preferito scegliere la Roma, quando l’accordo ormai era già chiuso. A tal proposito il ds giallorosso Gianluca Petrachi, durante la presentazione del giocatore, ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Walter Sabatini rilasciate due giorni fa, secondo il quale il calciatore avrebbe accettato i giallorossi per un’offerta economica più vantaggiosa. Ecco le sue parole:

“Sabatini ha detto un’inesattezza. Non è corretto nei confronti del giocatore dire che è venuto a Roma per soldi. Prende lo stesso ingaggio che avrebbe preso a Bologna. Ibanez ha scelto la Roma perchè stato convinto dal progetto e da Fonseca”.

Ora si sa che la verità sta nel mezzo, certo che cambiare idea all’ultimo quasi al momento delle firme risulta difficile pensare che le cause siano per un progetto più stimolante, senza avere la certezze di mettere piede sul campo; come sottolineava il ds del Bologna Riccardo Bigon magari sono stati gli agenti a fare gli interessi propri che quelli del ragazzo. Ognuno tira l’acqua al suo mulino durante le trattative, ma per le prossime volte la società rossoblù dovrà stare più attenta a dare per fatto un affare ancora in via di definizione, perchè finchè non ci sono le firme sul contratto non si può mai dire. Non solo in ambito calcistico ma anche nella quotidianità come ad esempio nell’acquisto di un immobile non bisogna “sbandierare” un affare per concluso finchè non si appongono le firme, perchè gli imprevisti sono dietro l’angolo.