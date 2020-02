Borussia Dortmund-Friburgo. Alle ore 15.30 di sabato 29 febbraio al ‘Signal Iduna Park’ il Borussia Dortmund di Lucien Favre ospiterà il Friburgo di Christian Streich, il match è valido per la 24.a giornata di Bundesliga. I padroni di casa occupano la 3.a posizione in classifica con 45 punti (13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 0-2 sul campo del Werder Brema. Gli ospiti, invece, occupano la 9.a posizione in classifica con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Dusseldorf. Borussia Dortmund che insegue in Bundesliga il Lipsia, secondo con 48 punti, e il Bayern Monaco, primo con 49 punti; mentre gli ospiti sono tranquilli in classifica ma potrebbero aspirare anche alla zona Europa League, distante 3 lunghezze, infatti la 6.a posizione è attualmente occupata dallo Schalke.

Borussia Dortmund-Friburgo, le probabili formazioni. QUI BORUSSIA DORTMUND- Favre si affiderà al 3-4-3 con Burki tra i pali; in difesa giocheranno Piszczek, Hummels e Zagadou; a centrocampo spazio per Guerreiro, Can, Witsel ed Hakimi; nel tridente offensivo agiranno Hazard, Haaland e Sancho. QUI FRIBURGO- Streich risponderà con il 4-2-3-1 con Schwolow in porta; in difesa giocheranno Schmid, Gulde, Koch e Gunter; la mediana sarà composta da Haberer ed Hofler con Kwon, Waldschmidt e Grifo a supporto dell’unica punta Holer.

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Hazard, Haaland, Sancho. All. Favre.

Friburgo (4-2-3-1): Schwolow; Schmid, Gulde, Koch, Gunter; Haberer, Hofler; Kwon, Waldschmidt, Grifo; Holer. All. Streich.

Borussia Dortmund-Friburgo, come seguire il match in tv e streaming

Borussia Dortmund-Friburgo, info diretta tv e streaming. Il match del ‘Signal Iduna Park’, valido per la 24.a giornata di Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 15.30, non sarà trasmesso su Sky Sport, infatti su Sky verranno trasmesse le seguenti gare: Hoffenheim-Bayern Monaco e Colonia-Schalke 04.