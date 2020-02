Buffon come Baggio nel 2002: “plebiscito” per la convocazione a Euro 2020?

Il match di ieri sera tra Milan e Juventus ha visto in campo tantissimi campioni. Alcuni nuovi e altri più stagionati, ma sempre decisivi. Il più decisivo è stato senza dubbio Gianluigi Buffon tra le fila bianconere. Il portiere della Juventus – rientrato a Torino dopo un anno nel PSG – ha meravigliato la platea di San Siro con parate eccellenti, dimenticandosi di essere un 41enne in procinto di lasciare il calcio giocato. La sensazione è che Buffon potrebbe continuare per almeno 5 anni a giocare ad alti livelli e ancora non c’è una data precisa di un suo ritiro definitivo.

Il Buffon ammirato ieri sera è degno della Nazionale. Gigi ci aveva lasciato proprio a San Siro, nel disastroso match contro la Svezia. Il famoso spareggio per i Mondiali 2018, estromise l’Italia di Ventura dalla competizione. Ciò non avveniva dal 1958. L’estremo difensore in seguito, non venne più chiamato dall’attuale CT Roberto Mancini, ma una sua convocazione in extremis per Euro 2020 sarebbe meritata per la fine della sua storia in Nazionale.

Buffon come Roberto Baggio nel 2002?

Passata dalla fatal Corea fino alla vittoria Mondiale nel 2006. Terminare la carriera con una mancata qualificazione ai Mondiali, non sarebbe il massimo e Gigi spera nella chiamata. Qualora il numero 77 juventino continui a sfornare prestazioni simili da qui fino alla fine del campionato, un plebiscito per la sua convocazione si verificherà di certo.Un po’ come nel 2002, quando Roberto Baggio fece di tutto per essere chiamato a Corea-Giappone. Trapattoni non accontentò il Divin Codino. Mancini farà felice Buffon?