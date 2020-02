Il calciomercato di gennaio è arrivato ai titoli di coda: dopo voci, trattative, acquisti e cessioni, si ritorna finalmente a parlare solo di calcio giocato. L’Atalanta non è rimasta alla finestra e ha subito piazzato qualche colpo: dalle conferme Caldara e Tameze ai giovani Sutalo, Czyborra e Bellanova. Un contesto nella quale, in termini di big, non è partito praticamente nessuno: la rosa è stata rinforzata con giocatori che a Bergamo possono soltanto migliorare. Ma cosa ne pensano i tifosi nerazzurri? Campagna positiva, qualche rimpianto, delusione o pazienza nel dare dei giudizi? Non perdiamoci in chiacchiere e sentiamo l’opinione del popolo dell’Atalanta sul calciomercato orobico.

PER L’ATALANTA UN MERCATO DA 7. QUALCHE RAMMARICO (MASIELLO E VICE ILICIC), MA L’OTTIMISMO E’ BEN PRESENTE – Attraverso i social Facebook e Instagram (filidavi_disax), è stato chiesto ai tifosi nerazzurri una valutazione sul mercato di gennaio dell’Atalanta. Tra i tanti commenti fatti sotto i vari post, la media della valutazione si aggira intorno al 7/7,5: a dimostrazione che c’è tanto ottimismo sulle nuove pedine che sono state acquistate dalla società bergamasca. Certo, non manca chi avrebbe voluto il tanto citato vice Ilicic, ma una cosa che accomuna tutti è la delusione per la partenza di Andrea Masiello (considerato come una bandiera). Nonostante ciò parliamo di un bilancio (di pensiero) praticamente positivo sotto tutti i punti di vista, anche se sarà il campo a sentenziare il lavoro della Dea fatto a gennaio.