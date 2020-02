Carrarese-Renate streaming e diretta tv, dove vedere Serie C lunedi 17 febbraio

Sarà un big match con il sapore di play-off quello di lunedì sera tra Carrarese e Renate. Le due squadre, allenate rispettivamente da Silvio Baldini e Aimo Diana, si stanno contendendo il secondo posto in classifica in questo campionato di Serie C girone A. Secondo posto attualmente occupato dal Renate con 43 punti. La compagine di Diana è una delle candidate per l’approdo in Serie B: nelle ultime 5 partite, sono arrivate tre vittorie con Alessandra, Giana Erminio e Pistoiese. Un percorso positivo, ma in quest’ultimo periodo il Renate appare in calo. Soprattutto dal punto di vista offensivo, avendo siglato solamente un gol nelle ultime tre gare.

La sconfitta di Como per 2-0 e il pareggio 0-0 con l’Olbia, potrebbero essere un campanello d’allarme notevole per Diana, il quale vuole la seconda vittoria consecutiva contro la Carrarese. Le squadre di Baldini esprimono sempre un bel calcio, e la Carrarese non fa eccezione. L’organizzazione offensiva, ha portato la Carrarese al quarto posto in classifica momentaneo. Secondo miglior attacco con 42 reti, anche se la difesa rimane un punto dolente. Le ultime due partite perse contro Giana Erminio e Olbia, sono state disastrose dal punto di vista difensivo. Serve una scossa per sigillare il quarto posto. Arriverà con il Renate? Calcio d’inizio lunedì 17 febbraio, ore 20:45.

Carrarese-Renate streaming e diretta tv, dove vedere Serie C lunedì 17 febbraio

Il match di Serie C girone A, Carrarese-Renate, in programma lunedì 17 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma streaming detiene i diritti per le partite dei campionati di Serie C, in questa stagione. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti: il primo mensile a 4,99€, il secondo annuale a 49,99€. Buona visione!