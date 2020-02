Il successo di domenica scorsa con il Brindisi, ha portato il Foggia di Ninni Corda a solamente due punti dalla capolista Bitonto. Un gol su rigore di Gentile è bastato al Foggia per tornare a tallonare il Bitonto, che ha clamorosamente perso in casa con l’Audace Cerignola. Ora i satanelli ci credono per davvero e vogliono inanellare la quarta vittoria consecutiva, dopo quelle con Audace Cerignola, Taranto e appunto Brindisi.

Corda e i suoi uomini non vogliono fermarsi e sul cammino che porta alla Serie C, troveranno il Casarano. Squadra che è al sesto posto in classifica in questo campionato di Serie D girone H. Dunque a ridosso della zona play-off. L’ultima partita contro il Sorrento, ha tolto molte certezze al Casarano. Sconfitto con un sonoro 7-0 dopo un periodo abbastanza positivo. La sconfitta ha fatto male agli uomini di Bitetto sul piano emotivo, ma non a livello di classifica dato che il sesto posto, è condiviso con il Taranto. Quinto con 38 punti e in zona play-off. Il Foggia non può fallire questo appuntamento che però non si preannuncia semplice per la voglia di riscatto del Casarano. Calcio d’inizio ore 14:30, domenica 23 febbraio.

Casarano-Foggia diretta tv e streaming, dove vedere Serie D domenica 23 febbraio

Il match di Serie D girone H, Casarano-Foggia, in programma domenica 23 febbraio, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma tv online che detiene i diritti di questo match di Serie D. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti : il primo mensile a 4,99€, il secondo annuale a 49,99€. Buona visione!