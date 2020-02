Catania-Ternana. Alle ore 15 di giovedì 13 febbraio allo stadio ‘Angelo Massimino’ il Catania di Cristiano Lucarelli ospita la Ternana di Fabio Gallo, il match è valido per il ritorno della semifinale della Coppa Italia di Serie C. Le due squadre ripartiranno dal 2-0 dell’andata in favore delle ‘fere’ che s’imposero sul terreno amico del ‘Libero Liberati’ di Terni. Il Catania è giunto a questa semifinale dopo aver eliminato ai 16.esimi di finale la Sicula Leonzio (1-0); il Potenza (1-2) in trasferta agli ottavi di finale e il Catanzaro ai quarti di finale sempre in trasferta (0-1). Gli umbri, invece, hanno eliminato ai 16.esimi la Fermana in casa (4-1); agli ottavi l’ Avellino sempre in casa (1-0) e ai quarti di finale in trasferta il Siena (0-1). La vincente di questo confronto affronterà in finale la vincente di Juventus Under 23-Feralpisalò che ripartiranno dal 2-0 dell’andata in favore dei lombardi.

Lucarelli su questo importante match di Coppa contro la Ternana ha spiegato cosa servirà per passare il turno dicendo: “Queste sono gare particolari, dobbiamo dare tutto perchè partiremo da uno svantaggio di 2-0 e non dobbiamo pensare al 3-0, quindi dobbiamo prima pensare a riaprire la gara. Dobbiamo cercare di non sbilanciarci troppo e giocare con equilibrio” (tuttoc.com).

In casa etnea dovrebbe arrivare Bojinov, conteso anche dal Pescara mentre sul discorso formazione Welbeck non ha i 90 minuti considerando che arriva da tre mesi di inattività, mentre i cambi potrebbero esserci a centrocampo. Catania-Ternana sarà diretta dal signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, che verrà coadiuvato dai signori Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e da Giulio Basile della sezione di Chieti, mentre il quarto uomo sarà il signor Gianpiero Miele della sezione di Nola.

Catania-Ternana, come seguire il match in tv e streaming

Catania-Ternana, semifinale di Coppa Italia di Serie C sarà visibile in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Per quanto riguarda la Coppa Italia, non sarà necessario avere l’abbonamento ma basterà semplicemente inserire le proprie credenziali e guardare il match in modalità completamente gratuita.