Catania-Ternana. Alle ore 15 allo stadio ‘Angelo Massimino’ il Catania di Cristiano Lucarelli ospita la Ternana di Fabio Gallo, il match è valido per la 27.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Gli etnei occupano la 7.a posizione in classifica con 37 punti (10 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno a reti bianche contro la Reggina (0-0). Gli umbri, invece, occupano la 4.a posizione in classifica con 48 punti (14 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro la Reggina in trasferta (1-o) e la Virtus Francavilla in casa (0-2). Il presidente delle ‘fere’, Stefano Bandecchi, ha analizzato così la trasferta in Sicilia: “E’ una gara fondamentale per il nostro cammino, ci stiamo preparando al meglio e sicuramente sarà una gara a viso aperto contro una squadra in difficoltà in questo momento anche se davanti al proprio pubblico ha dimostrato la sua forza anche al cospetto di una grande squadra come la Reggina. Dovremo preparare al meglio la gara e si giocherà davanti ad un’ottima cornice di pubblico” (tuttoc.com). Sul fronte formazione per quanto riguarda il Catania diversi calciatori restano in dubbio come Curcio, Curiale, Noce e Saponetti mentre sono recuperati Barisic, Biagianti e Pinto, che in settimana si sono allenati con il resto del gruppo a disposizione di Lucarelli.

Catania-Ternana sarà diretta dal signor Mario Vigile della sezione di Cosenza, coaudiuvato dai signori Paolo Laudato di Taranto e Claudio Barone di Roma 1.

Catania-Ternana, come seguire il match in tv e streaming

Catania-Ternana non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.