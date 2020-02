Catanzaro-Casertana. Alle ore 15 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ il Catanzaro di mister Gaetano Auteri ospita la Casertana di mister Ciro Ginestra, il match è valido per la 26.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I calabresi dal ritorno di Auteri in panchina hanno cambiato marcia, infatti occupano la 6.a posizione con 41 punti all’attivo (12 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci da 3 vittorie consecutive contro Sicula Leonzio (1-2); Viterbese (4-0) e nell’ultimo turno Rieti (1-4).

I campani, invece, occupano la 13.a posizione con 30 punti all’attivo (6 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci da due pareggi consecutivi contro Picerno (1-1) e nell’ultimo turno Bisceglie (0-0). Il match del ‘Ceravolo’ si preannuncia un crocevia importante per entrambe le squadre con i calabresi che vorranno proseguire la striscia di vittorie consecutive e i campani che vorranno allontanarsi da posizioni di classifica pericolose. Francesco Corapi, calciatore del Catanzaro, ha espresso parole al miele per il suo allenatore Auteri dicendo: “Sarei disposto a fare anche il difensore per il mister. Adesso vengo impiegato nel ruolo di centrocampista e questo l’ho fatto solo per lui, mister Auteri riesce ad entrare nella testa e noi sappiamo subito cosa vuole. Mi sono inserito agevolmente in questa squadra grazie al mister” (tuttoc.com). Catanzaro-Casertana sarà arbitrata dal signor Marco Ricci della sezione di Firenze, coaudiuvato dal signor Marco Della Croce di Rimini e dalla signora Tiziana Trasciatti di Foligno.

Catanzaro-Casertana, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Casertana non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.