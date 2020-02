Catanzaro-Viterbese. Alle ore 17.30 allo stadio ‘Nicola Ceravolo’ il Catanzaro di mister Gaetano Auteri ospita la Viterbese di mister Antonio Calabro, il match è valido per la 24.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I calabresi occupano la 6.a posizione in classifica con 35 punti all’attivo (10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna di Lentini per 1-2 contro la Sicula Leonzio. I laziali, invece, occupano la 9.a posizione con 32 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 2-0 contro il Catania. La società catanzarese dimostra la propria soddisfazione per il mercato di gennaio appena concluso, infatti dopo il ritorno di Auteri sulla panchina dei giallorossi, sono arrivati anche Bleve, Atanasov, Contessa, Corapi, Carlini, Di Piazza, Iuliano e Tulli, mentre sul fronte cessioni si registrano le partenze di Adamonis, Calì, Elizalde, Nicastro, Maita, Favalli, Fischnaller, Figliomeni, Risolo, Signorini, Tascone, Mangni. Con queste entrate ed uscite nella rosa del Catanzaro, adesso si vedrà il valore dela squadra a disposizione di Auteri e sarà il campo a parlarne e darne la conferma di una squadra migliorata nei nomi e non solo. Intanto in città si registra un certo entusiasmo dopo il ritorno di Auteri, tant’è che il ‘Ceravolo’ per il match contro la Viterbese è pronto a ribollire di calore e passione. Catanzaro-Viterbese sarà diretta dal signor Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore, che verrà coadiuvato dai signori Claudio Gualtieri della sezione di Asti e Mattia Massimino della sezione di Cuneo.

Catanzaro-Viterbese, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Viterbese non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.