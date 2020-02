Champions, Lione-Juventus: un provino per Aouar, Chiellini tornerà titolare

Si avvicina il momento della verità per la Juventus di Maurizio Sarri. La prossima settimana, i bianconeri affronteranno il Lione nell’attesissimo ottavo di finale d’andata di Champions League. I bianconeri non possono fallire quest’appuntamento. La Champions è il trofeo per il quale Sarri è stato ingaggiato e il Lione di Rudi Garcia, non dovrebbe essere un problema.

I francesi stanno disputando una Ligue 1 mediocre, anche se presentano un reparto giocatori formato da talenti promettenti. Uno di questi è il centrocampista offensivo transalpino Aouar. Il classe 1998 sta disputando una stagione interessante e con Garcia sta crescendo sia tatticamente che mentalmente. La duttilità, le spiccate qualità tecniche e la indiscussa visione di gioco, danno al Lione un tocco d’imprevedibilità che la Juventus dovrà fermare. La genialità di Aouar non è nuova alla società italiana, che ha già messo il 21enne nella lista della spesa per la prossima stagione.

Infatti, Aouar rappresenta la mezzala di qualità che tanto cerca Sarri. La Juventus lo segue da mesi e questa sarà l’occasione per lui di stupire la dirigenza bianconera, in vista della prossima sessione di mercato estivo.

Quasi certa la presenza di Chiellini

L’importanza della sfida, spingerà la Juventus a far rientrare in campo Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero è rientrato in campo contro il Brescia e potrebbe essere schierato dall’inizio con il Lione. La sua presenza in campo, servirà alla Juve non solo dal punto di vista tecnico tattico, ma anche da quello mentale. Sarri vuole una difesa perfetta e Chiellini darà sicurezza al reparto, pieno di crepe in questa stagione. Aouar e Garcia avvertiti.