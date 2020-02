Chelsea-Bayern 0-3: ipoteca bavarese

Il Bayern Monaco domina il Chelsea allo Stamford Bridge e mette una seria ipoteca per il passaggio del turno. I tedeschi controllano il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0 e rischiano solamente sullo scadere del primo tempo quando Neuer neutrallizza con un grande intervento un tiro ravvicinato di Marcos Alonso.

I tedeschi nella ripresa cambiano l’inerzia della gara grazie alla doppietta di Gnabry in 3 minuti prima al 51′ e successivamente dal 54′.

Uno-due micidiale quello bavarese che stordisce il Chelsea incapace di reagire nonostante il fattore casa.

Al 76′ il Bayern Monaco si porta sul confortante risutlato di 0-3 grazie a Robert Lewandowski che si porta a quota 11 gol nella massima competizione europea.

Al 83′ espulso Marcos Alonso dopo un consulto al VAR dell’arbitro Turpin che lascia la squadra londinese in dieci uomini.

Dunque servirà una vera e propria impresa al Chelsea per ribaltare questo pesante risultato il 18 Marzo all’Allianz Arena di Monaco.

TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta (dal 73′ Pedro), Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Barkley (dal 61′ Willian); Giroud (dal 61′ Abraham).

Allenatore: Lampard

BAYERN MONACO (4-4-2): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara (dal 90′ Goretzka); Gnabry (dall’85’ Tolisso), Muller, Coman (dal 65′ Coutinho); Lewandowski.

Allenatore: Flick

ARBITRO: Turpin (Francia)

Marcatori:

51′ Gnabry (B), 54′ Gnabry (B), 76′ Lewandowski (B)

NOTE:

Espulso: Marcos Alonso (C). Ammoniti: Thiago Alcantara (B) e Jorginho (C).