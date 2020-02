Chelsea-Bayern Monaco probabili formazioni: Giroud in vantaggio su Abraham?

Chelsea-Bayern Monaco. Alle ore 21 di martedì 25 febbraio si giocheranno gli ottavi di finale d’andata di Champions League tra il Chelsea di Frank Lampard e il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick. Un match importante per entrambe le squadre, sia per gli inglesi che vorranno sfruttare l’andata in casa sia per i tedeschi che cercheranno in ogni modo di segnare in trasferta. Chelsea che nella fase a gironi è arrivato secondo alle spalle del Valencia, mentre il Bayern ha dominato il proprio girone vincendo tutte le gare del girone arrivando primo davanti al Tottenham. Le due squadre vengono da due vittorie nei rispettivi campionati, i ‘blues’ hanno vinto sabato per 2-1 contro il Tottenham, mentre i bavaresi hanno vinto per 3-2 contro il Paderborn nel match giocaot venerdì sera. Dopo aver indicato dove vedere Chelsea-Bayern Monaco in diretta tv, ecco le ultime sulle formazioni in quest’ andata degli ottavi di Champions delle due squadre.



Chelsea-Bayern Monaco, probabili formazioni ottavi di Champions

FORMAZIONE CHELSEA- Lampard dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Kepa tra i pali; i tre difensori centrali saranno Azpilicueta, Christensen e Rudiger; i due esterni saranno Alonso ed Emerson con Jorginho e Kovacic in mezzo al campo; i due trequartisti saranno Willian e Barkley alle spalle della punta Giroud. Non saranno del match per infortunio Kanté, Pulisic e Van Gingkel con Hudson-Odoi e Pedro in dubbio.

FORMAZIONE BAYERN- Hans Flick risponderà con il consueto 4-2-3-1 con Neuer tra i pali; i due terzini saranno Pavard e Davies con Boateng ed Alaba al centro della difesa; in mediana spazio per Thiago Alcantara e Kimmich con Gnabry, Muller e Coman a supporto dell’unica punta, Lewandowski. Nelle fila dei bavaresi out Perisic e Sule con Javi Martinez in dubbio.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Jorginho, Kovacic, Emerson Palmieri; Willian, Barkley; Giroud. All. Lampard

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski All. Hans Flick