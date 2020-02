Chiellini verso il rientro con l’Inter, la Juventus ne ha troppo bisogno

La Juventus ha bisogno del suo eroe in questa stagione. In molti penseranno “chi? Cristiano Ronaldo?”. No. Giorgio Chiellini. Tutti sono d’accordo sul fatto che il centrale difensivo italiano, sia mancato fortemente alla squadra di Maurizio Sarri in questa stagione traballante in Serie A. Se paragonata alle ultime targate Max Allegri. Con Chiellini in campo, la Juventus avrebbe qualche punto più. Molti a dire la verità.

La sua assenza ha dimostrato tante cose: Bonucci non è ancora pronto per essere un leader, così come De Ligt non è pronto al 100% per il calcio italiano. Tutto il reparto ha risentito della mancanza di Giorgio. Troppo determinante per questa Juventus. Le notizie positive però sul fronte Chiellini, stanno per arrivare.

Il difensore tornerà in campo contro l’Inter?

Chiellini potrebbe tornare in campo a marzo. Proprio contro l’Inter del suo ex allenatore Antonio Conte. Tecnico che ha fatto fare uno step ulteriore al classe 1984, quando sedeva sulla panchina bianconera. Si sta spingendo per un rientro lampo contro il Lione in Champions League, ma Sarri non vuole rischiare. Il tecnico toscano vuole Chiellini al top della forma, così da poter dare da tutor in campo per il giovane De Ligt. Il quale sarà schierato titolare a Ferrara contro la Spal nella prossima giornata.