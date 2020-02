Consigli Fantacalcio Serie A 22.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 22.a giornata. La 22.a giornata di Serie A si aprirà sabato con 3 anticipi: alle ore 15 Bologna-Brescia; alle ore 18 Cagliari-Parma e alle ore 20.45 Sassuolo-Roma. Domenica il turno verrà aperto dal ‘lunch match’ tra Juventus e Fiorentina; alle ore 15 si giocheranno Atalanta-Genoa; Lazio-Spal e Milan-Verona. Chiudono la domenica di Serie A Lecce-Torino alle ore 18 e il posticipo della ‘Dacia Arena’ tra Udinese ed Inter. La 22.a giornata si chiuderà con il ‘monday night’ tra Sampdoria e Napoli. Dopo i consigli della 21.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend. Intanto con il mercato in chiusura e l’imminenti aste di riparazione, diversi sono i calciatori della Serie A ceduti all’estero.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati

Bologna-Brescia (sabato ore 15). Allo stadio ‘Dall’Ara’ arriva il Brescia. Nei felsinei squalificato Tomiyasu, mentre Dijks, Kreici e Medel sono infortunati. In casa lombarda l’unico assente sarà lo squalificato Balotelli. Le migliori scelte per questa gara sono: Skorupski in porta; in difesa Bani e uno tra Cistana e Chancellor; a centrocampo Poli, Tonali e Romulo; mentre in attacco è preferibile schierare Torregrossa ma occhio al probabile impiego di Barrow.

Consigli Fantacalcio: Skorupski, Bani, Poli, Barrow (Bologna); Cistana o Chancellor, Tonali, Romulo, Torregrossa (Brescia).

Cagliari-Parma (sabato ore 18). Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari riceve il Parma. Maran deve fare a meno degli infortunati Pavoletti, Ceppitelli, Rog e Cerri; mentre nei ducali out Sepe, Kulusevski, Inglese e Karamoh. Per questo incontro si possono schierare Cragno in porta; in difesa Pisacane e Iacoponi; a centrocampo Nandez, Nainggolan, Hernani e uno tra Kurtic e Kucka; mentre in attacco si può puntare su Joao Pedro e Cornelius.

Consigli Fantacalcio: Cragno, Pisacane, Nandez, Nainggolan e Joao Pedro (Cagliari); Iacoponi, Hernani, Kurtic o Kucka, Cornelius (Parma).

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.45). Al ‘Mapei Stadium’ il Sassuolo riceve la Roma. Nei neroverdi non ci sarà lo squalificato Peluso ma mancheranno anche Tripaldelli, Chiriches e Duncan, mentre sono in dubbio Ferrari, Marlon e Traorè. Fonseca non avrà a disposizione Zaniolo, Diawara e Zappacosta, mentre è in forse la presenza di Mkhitaryan. In ottica Fantacalcio sono schierabili tra i pali Pau Lopez, nonostante l’errore nel derby; in difesa Mancini e Smalling; a centrocampo Djuricic, Under e Pellegrini; in attacco uno tra Boga e Caputo e Dzeko per i giallorossi.

Consigli Fantacalcio: Djuricic, Boga o Caputo (Sassuolo); Pau Lopez, Mancini, Smalling, Under, Pellegrini e Dzeko (Roma).

Juventus-Fiorentina (domenica ore 12.30). All’ ‘Allianz Stadium’ la Juventus ospita la Fiorentina. Sarri non avrà a disposizione Danilo, Khedira, Chiellini e Demiral mentre resta in dubbio la presenza dal 1′ di Pjanic. Iachini dovrà fare i conti con le squalifiche di Caceres e Milenkovic, mentre è ancora fermo ai box Ribery, restano in dubbio Boateng e Castrovilli. Le migliori scelte per la gara dell’ ‘Allianz’ sono: Szczesny in porta; in difesa De Ligt; a centrocampo Chiesa; mentre in attacco Ronaldo, Dybala e Cutrone.

Consigli Fatancalcio: Szczesny, De Ligt, Ronaldo e Dybala (Juventus); Chiesa e Cutrone (Fiorentina).

Atalanta-Genoa (domenica ore 15). Al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta ospita il Genoa. Nei bergamaschi tutti a disposizione di mister Gasperini; mentre nel ‘grifone’ out Kouamè e Lerager con Criscito in forte dubbio. Le migliori scelte per questo match sono: Gollini tra i pali; in difesa Palomino e Gosens; a centrocampo Gomez e Schone; in attacco Ilicic, Zapata e Pandev.

Consigli Fantacalcio: Gollini, Palomino, Gosens, Gomez (Atalanta); Schone e Pandev (Genoa).

Lazio-Spal (domenica ore 15). Allo stadio ‘Olimpico’ la Lazio ospita la Spal. Nei biancocelesti Cataldi e Correa non saranno del match per infortunio; mentre per gli ‘estensi’ Semplici deve rinunciare a Valoti e Petagna per squalifica, mentre D’Alessandro e Fares non saranno a disposizione per infortunio, in dubbio dal 1′ Cionek. Per questo match sono schierabili: in porta Strakosha; in difesa Acerbi; a centrocampo Milinkovic, Luis Alberto e Di Francesco; in attacco Caicedo e Immobile.

Consigli Fantacalcio: Strakosha, Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto, Caicedo, Immobile (Lazio); Di Francesco (Spal).

Milan-Verona (domenica ore 15). A ‘San Siro’ il Milan riceve il Verona. Nei rossoneri squalificato Bennacer, mentre Biglia e Duarte sono fermi ai box; negli scaligeri Juric non avrà a disposizione il solo Salcedo. Per questo match ecco i consigliati: Donnarumma in porta; in difesa Theo Hernandez e Kumbulla; a centrocampo Calhanoglu, Amrabat e Pessina; mentre davanti Ibrahimovic è la scelta migliore.

Consigli Fantacalcio: Donnarumma, Theo Hernandez, Calhanoglu, Ibrahimovic (Milan); Kumbulla, Amrabat, Pessina (Verona).

Lecce-Torino (domenica ore 18). A ‘Via del Mare’ il Lecce ospita il Torino. Nei salentini squalificato Dell’orco, mentre Farias e Tachtsidis sono infortunati, Liverani probabilmente dovrà fare a meno di Gabriel in porta e Babacar in attacco. Nei granata out Izzo e Lukic squalificati, mentre Zaza e Baselli sono out, da monitorare le condizioni di Bremer e Ansaldi. Sono schierabili per questo match Sirigu tra i pali; in difesa Calderoni, N’Koulou; a centrocampo Majer, Mancosu, Rincon e Verdi; in attacco Lapadula e Belotti.

Consigli Fantacalcio: Calderoni, Majer, Mancosu, Lapadula (Lecce); Sirigu, N’Koulou, Rincon, Verdi e Belotti (Torino).

Udinese-Inter (domenica ore 20.45). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese ospita l’Inter. Nei friulani out per infortunio Samir mentre resta in dubbio Troost-Ekong; Conte non avrà a dispozione gli squalificati Lautaro e Berni, mentre Gagliardini è infortunato, restano in dubbio Borja Valero, Brozovic e Sensi. Ecco i consigliati per questa gara: Handanovic tra i pali; in difesa Nuytinck, De Vrij; a centrocampo Fofana, De Paul, Candreva, Barella ed Eriksen; in attacco Okaka e il duo Lukaku-Sanchez, il grande ex.

Consigli Fantacalcio: Nuytinck, Fofana, De Paul, Okaka (Udinese); Handanovic, De Vrij, Candreva, Barella, Eriksen, Lukaku e Sanchez (Inter).

Sampdoria-Napoli (lunedì ore 20.45). A ‘Marassi’ la Sampdoria ospita il Napoli. Nei blucerchiati squalificato Bereszynski, mentre Ferrari è infortunato, per Ranieri da monitorare le condizioni di Vieira e De Paoli. Gattuso non avrà a disposizione Ghoulam e Malcuit con Allan che resta in forte dubbio. Le scelte per questo ‘monday night’ sono: l’ex Tonelli in difesa per i blucerchiati, Manolas per gli azzurri; a centrocampo Ramirez, Zielinski e Callejon; in attacco Quagliarella, Milik ed Insigne.

Consigli Fantacalcio: Tonelli, Ramirez e Quagliarella (Sampdoria); Manolas, Zielinski, Callejon, Milik e Insigne (Napoli)