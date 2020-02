Consigli Fantacalcio Serie A 23.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 23.a giornata. Il turno di campionato si aprirà venerdì sera con l’anticipo dell’ Olimpico tra la Roma e il Bologna; tre sono gli anticipi del sabato: alle ore 15 si giocherà Fiorentina-Atalanta; alle ore 18 è in programma Torino-Sampdoria e alle ore 20.45 chiude Verona-Juventus. Domenica alle 12.30 al ‘Mazza’ di Ferrara è in programma Spal-Sassuolo; mentre alle ore 15 si giocheranno Brescia-Udinese; Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Alle ore 18 si giocherà Parma-Lazio; mentre la 23.a giorrnata si concluderà con il derby di San Siro tra Inter e Milan. Dopo i consigli della 22.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati

Roma-Bologna (venerdì ore 20.45). Allo stadio ‘Olimpico’ di Roma i giallorossi di Fonseca ospitano il Bologna. Fonseca dovrà rinunciare allo squalificato Pellegrini e agli infortunati Diawara, Zaniolo e Zappacosta, mentre Mkhitaryan è in dubbio. Nei felsinei squalificato Poli, mentre sono out Medel, Dijks, Krejci, Sansone e Santander. Le migliori scelte per questo anticipo sono: Pau Lopez in porta; in difesa Smalling e Bani; a centrocampo Veretout, Under e Soriano; in attacco Dzeko.

Consigli Fantacalcio: Pau Lopez, Smalling, Veretout, Under e Dzeko (Roma); Bani e Soriano (Bologna).

Fiorentina-Atalanta (sabato ore 15). Al ‘Franchi’ la Fiorentina ospita l’Atalanta. Iachini non avrà a disposizione i nuovi acquisti Duncan e Kouamè oltre al lungodegente Ribery. Gasperini, invece, dovrà rinunciare solo allo squalificato De Roon. Le migliori scelte per questo match sono: Dragowski o Gollini per la porta; in difesa Milenkovic e Palomino; a centrocampo Pulgar, Chiesa, Pasalic, Freuler e Gomez; in attacco Cutrone, Ilicic e Zapata.

Consigli Fantacalcio: Dragowski, Milenkovic, Pulgar, Chiesa e Cutrone (Fiorentina); Gollini, Palomino, Pasalic, Freuler, Gomez, Ilicic e Zapata (Atalanta).

Torino-Sampdoria (ore 18). All’ Olimpico Grande Torino i granata del neo tecnico Moreno Longo ricevono la Sampdoria. Nei granata infortunati Verdi e Zaza, mentre restano in dubbio Baselli e Ansaldi; nei doriani out Ferrari per infortunio, sono da valutare le condizioni di Jankto e Quagliarella. Per questo match sono schierabili: Sirigu in porta; in difesa Izzo e Tonelli; a centrocampo Berenguer e Ramirez; in attacco Belotti e Gabbiadini con particolare attenzione al possibile impiego dal 1′ di Quagliarella.

Consigli Fantacalcio: Sirigu, Izzo, Berenguer e Belotti (Torino); Tonelli, Ramirez, Gabbiadini e Quagliarella (Sampdoria).

Verona-Juventus (sabato ore 20.45). Al ‘Bentegodi’ il Verona ospita la Juventus. Juric dovrà fare a meno solo dell’infortunato Salcedo; Sarri non avrà a disposizione gli infortunati Khedira, Chiellini, Danilo e Demiral, mentre Bernardeschi è in forse. Per questo match i consigliati sono: Szczesny in porta anche se Silvestri sta facendo molto bene; in difesa Faraoni e De Ligt; a centrocampo Veloso, Lazovic e Pjanic; in attacco Ronaldo.

Consigli Fantacalcio: Faraoni, Veloso e Lazovic (Verona); Szczesny, De Ligt, Pjanic e Ronaldo (Juventus).

Spal-Sassuolo (domenica ore 12.30). Al ‘Mazza’ la Spal ospita il Sassuolo. Semplici dovrà fare i conti con le assenze per infortunio di D’Alessandro, Cerri e Fares, mentre Cionek resta in dubbio. De Zerbi non avrà a disposizione Chiriches e Tripaldelli. Le migliori scelte per questo match sono: meglio non schierare i due portieri; in difesa Bonifazi e uno tra Romagna e Ferrari per i neroverdi; a centrocampo Strefezza e Di Francesco; in attacco Petagna e il duo Boga-Caputo.

Consigli Fantacalcio: Bonifazi, Strefezza, Di Francesco e Petagna (Spal); Romagna o Ferrari, Boga e Caputo (Sassuolo).

Brescia-Udinese (domenica ore 15). Al ‘Rigamonti’ il Brescia ospita l’Udinese. Il neo tecnico delle ‘rondinelle’ Diego Lopez dovrà rinunciare allo squalificato Torregrossa ma rientra Balotelli dalla squalifica. Gotti, invece, non avrà a disposizione solo l’infortunato Samir. Ecco i consigliati di questa gara: Musso in porta; in difesa Chancellor e Stryger Larsen; a centrocampo Tonali, Romulo, De Paul e Sema; in attacco Balotelli e Okaka.

Consigli Fantacalcio: Chancellor, Tonali, Romulo, Balotelli (Brescia); Musso, Stryger Larsen, De Paul, Sema e Okaka (Udinese).

Genoa-Cagliari (domenica ore 15). A ‘Marassi’ il Genoa ospita il Cagliari. Nicola dovrà fare a meno di Romero e Behrami, entrambi squalificati, ma anche Lerager è out per infortunio; Maran non avrà a disposizione lo squalificato Cigarini e gli squalificati Pavoletti, Ceppitelli e Rog. Ecco i consigliati per questa gara: sia Perin che Cragno si possono schierare entrambi; in difesa Masiello e Luca Pellegrini; a centrocampo Schone, Nandez e Nainggolan; in attacco uno tra Pinamonti e Sanabria per il ‘grifone’, mentre per i sardi si può schierare sia Joao Pedro che Simeone.

Consigli Fantacalcio: Perin, Masiello, Schone, Pinamonti o Sanabria (Genoa); Cragno, Luca Pellegrini, Nandez, Nainggolan, Joao Pedro e Simeone (Cagliari).

Napoli-Lecce (domenica ore 15). Allo stadio ‘San Paolo’ il Napoli ospita il Lecce. Negli azzurri assente Elmas per squalifica, mentre Ghoulam e Malcuit sono da tempo out per inforunio. Nei salentini Liverani dovrà rinunciare agli infortunati Meccariello, Farias, Babacar e Tachtsidis, mentre Gabriel resta in dubbio dal 1′. Ecco le scelte per questo match: Meret in porta; in difesa Manolas; a centrocampo Demme, Callejon e Barak; in attacco Milik, Insigne e Falco.

Consigli Fantacalcio: Meret, Manolas, Demme, Callejon, Milik, Insigne (Napoli); Barak, Falco (Lecce).

Parma-Lazio (domenica ore 18). Al ‘Tardini’ il Parma riceve la Lazio. Nei ducali out per infortunio Sepe, Scozzarella, Cornelius e Inglese, mentre Kulusevski è in dubbio; Inzaghi dovrà rinunciare agli squalificati Radu e Milinkovic, mentre restano in dubbio Cataldi e Correa. Ecco le scelte migliori: Strakosha in porta; in difesa Iacoponi, Gagliolo e Acerbi; a centrocampo Kucka, Kurtic, Leiva, Luis Alberto; in attacco Caprari, Caicedo e Immobile.

Consigli Fantacalcio: Iacoponi, Gagliolo, Kucka, Kurtic, Caprari (Parma); Strakosha, Acerbi, Leiva, Luis Alberto, Caicedo e Immobile (Lazio).

Inter-Milan (domenica ore 20.45). A ‘San Siro’ è in programma il derby di Milano. Conte non avrà a dispozione gli squalificati Lautaro, Berni e Bastoni, mentre Gagliardini è out per infortunio, mentre Borja Valero e Handanovic sono in dubbio dal 1′. Nei rossoneri Pioli non avrà a disposizione Duarte, mentre Krunic è in dubbio dal 1′. Ecco i consigli per questo posticipo: in porta meglio Donnarumma di Padelli; in difesa De Vrij e Theo Hernandez; a centrocampo Barella, Brozovic, Eriksen, Bennacer, Calhanoglu; in attacco Lukaku e Ibrahimovic.

Consigli Fantacalcio: De Vrij, Barella, Brozovic, Eriksen, Lukaku (Inter); Donnarumma, Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic (Milan).