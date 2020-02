Consigli Fantacalcio Serie A 24.a giornata: dubbio Eriksen nel big match dell’ Olimpico

Consigli Fantacalcio 24.a giornata. Sono tre gli anticipi che apriranno la 24.a giornata di Serie A: alle ore 15 si giocherà Lecce-Spal; alle ore 18 Bologna-Genoa; mentre alle ore 20.45 chiuderà il sabato di anticipi la sfida del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Roma. Domenica all’ora di pranzo alla ‘Dacia Arena’ è in programma Udinese-Verona; mentre le gare delle ore 15 saranno: Juventus-Brescia; Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle ore 18 alla ‘Sardegna Arena’ è in programma Cagliari-Napoli; mentre alle ore 20.45 è in programma il big match dell’ ‘Olimpico’ tra Lazio ed Inter; chiude il turno il ‘monday night’ tra Milan e Torino. Dopo i consigli della 23.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigl

Lecce-Spal (sabato ore 15). A ‘Via del Mare’ il Lecce ospita la Spal. Nei salentini diverse assenze, tra cui il portiere Gabriel, Meccariello, Tachtsidis, Farias e Babacar; mentre per il neo tecnico dei ferraresi Di Biagio non ci saranno D’Alessandro e Cerri per infortunio, mentre è in forse la presenza di Vicari dal 1′. Per questo match si possono consigliare: uno tra Lucioni e Rossettini per i salentini e Bonifazi per la Spal per quanto concerne la difesa; a centrocampo Barak, Saponara, Strefezza e Di Francesco; in attacco Lapadula e Petagna.

Consigli Fantacalcio: Lucioni o Rossettini, Barak, Saponara e Lapadula (Lecce); Bonifazi, Strefezza, Di Francesco e Petagna (Spal).

Bologna-Genoa (ore 18). Allo stadio ‘Dall’Ara’ i padroni di casa del Bologna ospitano il Genoa. Mihajlovic è alle prese con diversi problemi di formazione, infatti saranno assenti per infortunio Dijks, Medel, Krejci, Sansone e Santander, mentre Soriano è in dubbio dal 1′. Nicola dovrà rinunciare a Ghiglione e Lerager per infortunio, mentre la presenza di Schone dal 1′ è in forse. Per questo match si possono schierare: Skorupski per la porta; in difesa Tomiyasu e Bani per i felsinei, Criscito e Masiello per il ‘grifone’, a centrocampo Poli e Behrami; in attacco Barrow e Pandev.

Consigli Fantacalcio: Skorupski, Tomiyasu, Bani, Poli, Barrow (Bologna); Criscito, Masiello, Behrami, Pandev (Genoa).

Atalanta-Roma (sabato ore 20.45). Al ‘Gewiss Stadium’ si giocherà la sfida Champions tra Atalanta e Roma. Gasperini per questo match avrà tutti a disposizione, mentre Fonseca dovrà rinunciare allo squalificato Cristante e agli infortunati Diawara, Zaniolo, Mirante e Zappacosta. I consigliati per questo match sono: meglio Gollini di Pau Lopez tra i pali; in difesa Toloi, Gosens e Kolarov; a centrocampo Gomez, Pellegrini e Perotti; in attacco Ilicic, Zapata e Dzeko.

Consigli Fantacalcio: Gollini, Toloi, Gosens, Gomez, Ilicic e Zapata (Atalanta); Kolarov, Pellegrini, Perotti e Dzeko (Roma).

Udinese-Verona (domenica ore 12.30). Alla ‘Dacia Arena’ l’Udinese riceve il Verona. Nei friulani l’unico assente per infortunio è Prodl; negli scaligeri Juric dovrà fare a meno dell’ infortunato Pazzini. Per questo match sono schierabili: sia Musso che Silvestri in porta; in difesa Nuytinck e Stryyger Larsen per i friulani, nel Verona Kumbulla e Faraoni le due scelte migliori; a centrocampo De Paul, Amrabat, Lazovic e Borini; in attacco Okaka e Lasagna.

Consigli Fantacalcio: Musso, Nuytinck, Stryyger Larsen, De Paul, Okaka e Lasagna (Udinese); Silvestri, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Lazovic e Borini (Verona).

Juventus-Brescia (domenica ore 15). All’ ‘Allianz Stadium’ la Juventus ospita il Brescia. Sarri dovrà fare a meno di diversi calciatori infortunati come Bernardeschi, Khedira, Douglas Costa, Chiellini e Demiral; nei lombardi out Tonali, Torregrossa, Romulo e Cistana. I consigliati di questo match sono: Szczesny per la porta; in difesa uno tra Bonucci e De Ligt; a centrocampo Bentancur; in attacco Ronaldo per i bianconeri mentre nei lombardi si potrebbe provare a sorpresa Balotelli.

Consigli Fantacalcio: Szczesny, Bonucci o De Ligt, Bentancur e Ronaldo (Juventus); Balotelli (Brescia).

Sampdoria-Fiorentina (domenica ore 15). A ‘Marassi’ la Sampdoria ospita la Fiorentina. Nei blucerchiati Ekdal è squalificato, mentre Ferrari è ai box per infortunio; nei viola assenti per infortunio Kouamè e Ribery. Ecco i consigliati per questo match: tra i pali si può schierare Audero; in difesa Tonelli, Pezzella e Lirola; a centrocampo Ramirez, Castrovilli e Chiesa; in attacco Gabbiadini e Quagliarella.

Consigli Fantacalcio: Audero, Tonelli, Ramirez e Quagliarella (Sampdoria); Pezzella, Lirola, Castrovilli e Chiesa (Fiorentina).

Sassuolo-Parma (domenica ore 15). Al ‘Mapei Stadium’ si giocherà la sfida tutta emiliana tra Sassuolo e Parma. Nei neroverdi Tripaldelli e Chiriches non saranno del match, mentre Traorè resta in forte dubbio; D’Aversa ha diversi infortunati tra i quali Sepe, Barillà, Kucka, Scozzarella e Inglese, mentre Kulusevski è al momento in dubbio dal 1′. Per questo match le scelte migliori sono le seguenti: Consigli in porta; in difesa Romagna, Bruno Alves e Gagliolo; a centrocampo Djuricic, Hernani e Kurtic; in attacco Boga, Caputo e Cornelius.

Consigli Fantacalcio: Consigli, Romagna, Djuricic, Boga e Caputo (Sassuolo); Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Kurtic e Cornelius (Parma).

Cagliari-Napoli. Alla ‘Sardegna Arena’ il Cagliari riceve il Napoli. Maran non avrà a disposizione lo squalificato Nainggolan e gli infortunati Pavoletti, Cacciatore e Faragò, mentre Rog è in dubbio dal 1′; Gattuso, invece, non avrà a disposizione per infortunio Malcuit e Lozano, mentre Koulibaly, Insigne e Milik sono in dubbio dal 1′. I consigliati per questo match sono: meglio Ospina di Cragno tra i pali ma eventualmente si possono schierare entrambi; in difesa Klavan e Manolas; a centrocampo Nandez, Ionita, Demme e Callejon; in attacco Joao Pedro e Mertens.

Consigli Fantacalcio: Cragno. Klavan, Nandez, Ionita e Joao Pedro (Cagliari); Ospina, Manolas, Demme, Callejon e Mertens (Napoli).

Lazio-Inter (domenica ore 20.45). Allo stadio ‘Olimpico’ si gioca il big match di questo turno. Nei biancocelesti l’unico assente sarà Lulic per infortunio; mentre nei nerazzurri Gagliardini, Sensi ed Handanovic sono out. Le scelte migliori per questo posticipo sono: Strakosha tra i pali; in difesa Acerbi e De Vrij; a centrocampo Lazzari, Milinkovic, Luis Alberto e Brozovic; in attacco Immobile, Lukaku e Lautaro.

Consigli Fantacalcio: Strakosha, Acerbi, Lazzari, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile (Lazio); De Vrij, Brozovic, Lukaku e Lautaro (Inter).

Milan-Torino (lunedì ore 20.45). Nel ‘monday night’ il Milan ospita il Torino. Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Conti e degli infortunati Krunic, Duarte e Biglia; Longo non avrà a disposizione lo squalificato Izzo, mentre Millico resta in dubbio. Per questo match le scelte migliori sono le seguenti: Donnarumma per la porta; in difesa Theo Hernandez; a centrocampo Bennacer, Calhanoglu e Berenguer; in attacco Ibrahimovic, Rebic e Belotti.

Consigli Fantacalcio: Donnarumma, Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic (Milan); Berenguer e Belotti (Torino).