Consigli Fantacalcio Serie A 25.a giornata: possibili sorprese in Spal-Juventus

Consigli Fantacalcio 25.a giornata. La 25.a giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo di venerdì sera tra Brescia e Napoli in programma alle ore 20.45 al ‘Rigamonti’. Sabato come di consueto sono tre gli anticipi: alle ore 15 Bologna-Udinese; alle ore 18 Spal-Juventus e alle ore 20.45 chiude il sabato di Serie A la sfida del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Milan. Domenica alle ore 12.30 si giocherà a ‘Marassi’ Genoa-Lazio, mentre alle ore 15 sono in programma Atalanta-Sassuolo; Torino-Parma e Verona-Cagliari. Alle ore 18 all’ Olimpico è in programma Roma-Lecce, mentre il turno si concluderà con il posticipo di ‘San Siro’ tra Inter e Sampdoria. Dopo i consigli della 24.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati

Brescia-Napoli (venerdì ore 20.45). Allo stadio ‘Rigamonti’ il Brescia riceve il Napoli. Nei lombardi il neo tecnico Lopez non avrà a disposizione lo squalificato Ayè, mentre Romulo è indisponibile. Restano da valutare le condizioni di Alfonso, Cistana e Torregrossa. Gattuso dovrà fare a meno delle assenze di Koulibaly, Lozano e Malcuit, mentre Hysaj è in dubbio. Per questo match sono consigliati: in difesa Chancellor per i lombardi e Manolas per gli azzurri; a centrocampo Tonali e Demme; in attacco Balotelli e Insigne.

Consigli Fantacalcio: Chancellor, Tonali e Balotelli (Brescia); Manolas, Demme e Insigne (Napoli).

Bologna-Udinese (sabato ore 15). Allo stadio ‘Dall’Ara’ il Bologna ospita l’Udinese. Mihajlovic dovrà fare a meno di Denswil e Schouten per squalifica, mentre Santander, Dijks, Krejci, Medel e Sansone sono out per infortunio, resta da valutare dal 1′ Soriano. Nei friulani gli unici indisponibili sono De Maio e Prodl. Ecco le scelte per questo match: tra i pali è preferibile Musso rispetto a Skorupski anche se il polacco è in cerca di riscatto dopo il -3 del turno precedente; in difesa Tomiyasu, Bani e Nuytinck; a centrocampo Poli, Fofana e De Paul; in attacco Barrow e Okaka.

Consigli Fantacalcio: Tomiyasu, Bani, Poli e Barrow (Bologna); Musso, Nuytinck, Fofana, De Paul e Okaka (Udinese).

Spal-Juventus (sabato ore 18). Allo stadio ‘Mazza’ la Spal riceve la Juventus. Di Biagio non avrà a disposizione gli infortunati Cerri e Dabo; mentre Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Bonucci e degli infortunati Douglas Costa e Demiral, restano da valutare le condizioni di Pjanic e Higuain. Ecco le scelte migliori di giornata: tra i pali potrebbe giocare Buffon; in difesa Bonifazi e De Ligt; a centrocampo Castro, Di Francesco, Bentancur e Cuadrado; in attacco Petagna e Ronaldo.

Consigli Fantacalcio: Bonifazi, Castro, Di Francesco e Petagna (Spal); Buffon, De Ligt, Bentancur, Cuadrado e Ronaldo (Juventus).

Fiorentina-Milan (sabato ore 20.45). Allo stadio ‘Franchi’ big match tra Fiorentina e Milan. Nei viola Badelj è squalificato, mentre Kouamè e Ribery sono infortunati. Pioli è alle prese con diversi infortunati come Kjaer, Saelemaekers, Biglia, Calhanoglu, Duarte e Krunic, mentre Musacchio è in dubbio dal 1′. Ecco le scelte per questo match: uno tra Dragowski e Donnarumma tra i pali; in difesa Milenkovic, Lirola e Theo Hernandez; a centrocampo Pulgar, Castrovilli, Chiesa, Castillejo e Bennacer; in attacco Vlahovic e Ibrahimovic.

Consigli Fantacalcio: Dragowski, Milenkovic, Lirola, Pulgar, Castrovilli, Chiesa e Vlahovic; Donnarumma, Theo Hernandez, Castillejo, Bennacer e Ibrahimovic (Milan).

Genoa-Lazio (domenica ore 12.30). Nel match dell’ora di pranzo il Genoa ospita la Lazio. Nei padroni di casa Davide Nicola non avrà a disposizione Sturaro per squalifica, mentre sono out per infortunio Ghiglione, Romero, Lerager e Radovanovic, restano da monitorare le condizioni di Pajac, Pandev e Schone. Nei biancocelesti squalificato Luiz Felipe, mentre l’unico infortunato è Lulic. Le migliori scelte per questo match sono le seguenti: tra i pali si pul schierare uno tra Perin e Strakosha; in difesa Soumaoro, Criscito e Acerbi; a centrocampo Behrami, Milinkovic e Luis Alberto; in attacco Immobile.

Consigli Fantacalcio: Perin, Soumaoro, Criscito e Behrami (Genoa); Strakosha, Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile (Lazio).

Atalanta-Sassuolo (domenica ore 15). Al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta ospita il Sassuolo. Nei bergamaschi tutti a disposizione di Gasperini con il dubbio da sciogliere sulle condizioni di Djimsiti; mentre De Zerbi dovrà fare a meno degli infortunati Tripaldelli, Traorè e Chiriches. Ecco le scelte per questo incontro: in porta Gollini; in difesa Palomino; a centrocampo De Roon, Gomez e Locatelli; in attacco Ilicic, Zapata, Boga e Caputo.

Consigli Fantacalcio: Gollini, Palomino, De Roon, Gomez, Ilicic e Zapata (Atalanta); Locatelli, Boga e Caputo (Sassuolo).

Torino-Parma (domenica ore 15). All’ Olimpico Grande Torino i granata di Longo ospitano il Parma. Nei padroni di casa tutti a disposizione di Longo; mentre nei ducali diversi infortunati tra cui Scozzarella, Sepe, Inglese, Barillà, Kucka e Darmian, da monitorare le condizioni di Kulusevski. Ecco le migliori scelte per questo match: sono schierabili sia Sirigu che Colombi tra i pali; in difesa Izzo, Gagliolo e Iacoponi; a centrocampo Ansaldi, Berenguer, Hernani e Kurtic; in attacco Belotti, Cornelius e Gervinho.

Consigli Fantacalcio: Sirigu, Izzo, Ansaldi, Berenguer e Belotti (Torino); Colombi, Gagliolo, Iacoponi, Hernani, Kurtic, Cornelius e Gervinho (Parma).

Verona-Cagliari (domenica ore 15). Al ‘Bentegodi’ il Verona ospita il Cagliari. Negli scaligeri assente Miguel Veloso per squalifica ma Juric dovrà rinunciare a Borini e Pazzini per infortunio; nei sardi squalificato Nandez ed assenti per infortunio Faragò, Pavoletti e Cacciatore. Per questo incontro ecco le nostre scelte in ottica Fantacalcio: tra i pali è preferibile Silvestri; in difesa Kumbulla, Faraoni e Pellegrini; a centrocampo Amrabat, Lazovic e Nainggolan; in attacco Joao Pedro.

Consigli Fantacalcio: Silvestri, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Lazovic (Verona); Pellegrini, Nainggolan e Joao Pedro (Cagliari).

Roma-Lecce (domenica ore 18). Allo stadio Olimpico la Roma riceve il Lecce. Fonseca non avrà a disposizione gli infortunati Zaniolo, Mirante, Zappacosta, Diawara e Pastore; mentre Liverani dovrà fare a meno di Falco e Farias, invece restano da valutare le condizioni di Saponara, Rispoli e Babacar. Ecco le migliori scelte per questo match: tra i pali Pau Lopez; in difesa Smalling; a centrocampo Veretout, Pellegrini e Mancosu; in attacco Dzeko e Lapadula.

Consigli Fantacalcio: Pau Lopez, Smalling, Veretout, Pellegrini e Dzeko (Roma); Mancosu e Lapadula (Lecce).

Inter-Sampdoria (domenica ore 20.45). A ‘San Siro’ l’Inter ospita la Sampdoria. Conte dovrà fare a meno di Sensi e Gaglardini per infortunio, mentre è in dubbio Handanovic; Ranieri non avrà a disposizione gli squalificati Murru e Ramirez più l’infortunato Ferrari. Ecco le scelte per il Fantacalcio: De Vrij e Young in difesa; a centrocampo Brozovic; in attacco Lukaku e Lautaro per i nerazzurri, Gabbiadini e Quagliarella per i blucerchiati.

Consigli Fantacalcio: De Vrij, Young, Brozovic, Lukaku e Lautaro (Inter); Gabbiadini e Quagliarella (Sampdoria).