Conte vuole rilanciare Sanchez: il cileno titolare contro il Milan

Il derby tra Inter e Milan in programma la prossima domenica, promette spettacolo per i tanti campioni presenti in campo. Specialmente tra le fila nerazzurre. La campagna acquisti dell’Inter nella scorsa estate, ha portato alla corte di Antonio Conte diversi calciatori di spessore. Tra i quali figura Alexis Sanchez. Il cileno ha destato una buona impressione nell’ultima sfida contro l’Udinese e proprio per questo, Conte vuole inserirlo dall’inizio contro il Milan. Un’azzardo? No.

All’Inter infatti mancherà Lautaro Martinez, assente per squalifica e Sanchez per caratteristiche, potrà sostituire egregiamente l’argentino. Qualora riproponga la prestazione di Udine. Il Milan dunque dovrà preoccuparsi per via del miglioramento di forma da parte del cileno.

Sanchez vuole stupire in tandem con Lukaku, il Milan si affida a Ibra

Il tandem d’attacco che Conte proporrà, sarà dunque composto da Sanchez e Lukaku, con Eriksen a supporto. Velocità, potenza e tecnica a servizio dei nerazzurri, i quali dovranno affrontare il Milan dell’ex Ibrahimović. Come completezza di squadra, l’Inter pare essere superiore e le accelerazioni di Sanchez potrebbero davvero mettere in seria difficoltà la retroguardia di Pioli. Non proprio un fulmine di guerra per quanto concerne il lato difensivo. Sanchez si auto-prenota come uomo derby. Ibra e Milan avvisati.