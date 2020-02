Coronavirus, caos Serie A: rinvio di cinque partite. Arriva la decisione del Governo

Nuova giornata di Campionato, nuovo possibile rinvio che potrebbe coinvolgere anche mezza Serie A. Le partite a rischio per questo week end calcistico sono ben cinque, si va da Udinese – Fiorentina, in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00, a Milan – Genoa, Parma – Spal e Sassuolo – Brescia di cartello nella giornata di domani. A queste quattro va aggiunto il big match fra Juventus e Inter, partita che secondo il programma dovrebbe andare in scena nella serata di domani. Se il rinvio delle prime quattro non comporterebbe un grosso problema nel trovare una nuova collocazione nel calendario, il discorso cambia per lo scontro fra bianconeri e nerazzurri. Impegnate entrambe sul fronte europeo, non sarebbe così facile individuare una nuova data per lo svolgersi del match. Tanto più che fino ad oggi si era paventata l’ipotesi di giocare a porte chiuse, visto anche l’interesse che ruota attorno a questa sfida.

Si calcola che Juventus – Inter possa essere trasmessa da 170 televisioni mondiali, risultando quindi uno spot per il calcio nostrano. Non resta quindi che attendere la decisione del Governo che nella giornata di oggi ha in programma un confronto con la Commissione Scientifica.Da questo incontro dipenderà la scelta della Lega di Serie A se giocare a porte chiuse o rinviare direttamente le partite a data da destinarsi.

Di seguito il programma della ventiseiesima giornata di Serie A:

Lazio – Bologna

Udinese – Fiorentina

Napoli – Torino

Milan – Genoa

Lecce – Atalanta

Parma – Spal

Sassuolo – Brescia

Cagliari – Roma

Juventus – Inter

Sampdoria – Verona

*in grassetto le partite a rischio rinvio