È un Frosinone carico a mille quello che si appresta ad affrontare il Cosenza, nell’anticipo di Serie B in programma venerdì 21 febbraio. Il tecnico dei giallo-azzurri Alessandro Nesta, è uscito ancor più orgoglioso dall’ultima sfida vinta contro il Perugia, sua ex squadra nella passata stagione. Il carattere e la voglia di vincere dimostrata dal suo Frosinone, ha convinto al 100% il tecnico romano, che guarda con fiducia questa sfida di venerdì.

SEGUI COSENZA-FROSINONE IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il Frosinone vince da ben 4 gare consecutive, dove la difesa di Nesta ha dimostrato grande solidità. Non subendo nessuna rete in queste ultime quattro apparizioni. Un segnale negativo per il Cosenza, terzultimo in classifica ma che viene da un’ultima partita positiva. La vittoria per 3-0 contro il Livorno – scontro diretto per la salvezza – ha rinvigorito gli uomini di Pillon, dopo un periodo nero caratterizzato da cinque sconfitte consecutive. Match fondamentale per il Frosinone, che in caso di vittoria potrebbe trovarsi al secondo posto solitario in classifica, alle spalle del solo Benevento di Inzaghi. Oramai avviato verso una promozione diretta in Serie A. Calcio d’inizio venerdì 21 febbraio, ore 21.

Cosenza-Frosinone streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 21 febbraio

Il match di Serie B, Cosenza-Frosinone, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma DAZN detiene i diritti della Serie B 2019/20 e mette a disposizione degli abbonati, l’applicazione dedicata per gustarsi il match sul proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!