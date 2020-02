Coutinho non manca al Liverpool: “Sconfitti solo una volta senza di lui”

L’ottima stagione che sta disputando Coutinho nel Bayern Monaco, non genera nessun tipo di rimpianto per il Liverpool di Klopp. Il brasiliano è sbocciato praticamente a Liverpool, squadra che lo ha valorizzato dopo la pessima parentesi nell’Inter. Il suo addio nel 2018, generò molte polemiche dalle parti di Anfield. Il centrocampista andò via convinto di poter lottare con il Barcellona per la conquista della Champions League. Cosa che evidentemente pensava di non poter fare in Reds.

Peccato che i suoi compagni di squadra hanno ottenuto la coppa dalle grandi orecchie nella scorsa stagione, disputando addirittura due finali di Champions consecutive. Ad affondare il coltello nella piaga riguardo Coutinho, è il direttore esecutivo del club inglese: Peter Moore.

Reds sbocciati grazie all’addio di Coutinho

Moore ha rilasciato delle dichiarazioni al Mirror, affermando che l’uscita di scena da Anfield da parte dell’ex Inter, ha migliorato il Liverpool:

“Quando Coutinho ha lasciato il Liverpool, abbiamo avuto un cambio non solo nella struttura di squadra, ma anche nella maniera di giocare a calcio. Abbiamo perso solamente una partita in tutta la stagione quando se n’è andato”.

Insomma, grazie alla cessione di Coutinho il Liverpool è cambiato in positivo. Maturando su tutti i fronti. Qualche volta, il campione puro non fa la differenza sul sistema di gioco di una squadra. Coutinho ne è l’esempio.