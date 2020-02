Cristiano Ronaldo-Bayern: il portoghese vuole la Bundesliga?

In queste ultime ore, il nome di Cristiano Ronaldo viene accostato sempre di più a quello del Bayern Monaco. Una voce proveniente dalla Germania, la quale è stata poi smentita dal presidente dei bavaresi, Herbert Heiner. Durante un’intervista a TZ. CR7 è stato giudicato dal massimo dirigente del Bayern come “troppo vecchio”.

La volontà del Bayern infatti è quella di puntare sui giovani per il futuro, ma quando si parla di CR7, le carte in tavola vengono cambiate ogni volta. Il cinque volte Pallone d’Oro nonostante i suoi 35 anni, è sempre un calciatore in grado di fare la differenza. Ancora può essere schierato come ala in un 4-3-3 o 4-2-3-1, dunque potrebbe essere l’ideale per i bavaresi. Da sempre affascinato dalle ali rapidissime e in grado di far gol.

Perché CR7 potrebbe approdare in Bundesliga?

Il portoghese ha vinto il campionato in Inghilterra, Spagna e Italia. Ciò potrebbe portare a pensare che voglia dire la sua anche Germania. Campionato top insieme a quelli già citati. Cristiano è un calciatore ambizioso e che tiene molto ai record. Dunque una eventuale vittoria in Germania, darebbe a lui la possibilità di portare a casa l’ultimo tassello di una carriera unica. Vincere da protagonista anche in Bundesliga, vorrebbe dire aver vinto nei principali quattro campionati in Europa.

Una sfida unica e un qualcosa di davvero speciale. D’altronde, a Monaco di Baviera lo ricordano molto bene anche se in negativo. CR7 ha segnato tanti gol ai tedeschi e la doppietta nel 2014 all’Allianz Arena, nel 4-0 del Real Madrid in semifinale contro il Bayern di Guardiola, riecheggia ancora molto da quelle parti. Forse è arrivato il momento di sdebitarsi per CR7. Magari portando a Monaco la Champions.