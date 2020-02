Cristiano Ronaldo come Batistuta? No grazie, CR7 rinuncia al record di gol consecutivi

Niente record di gol consecutivi per Cristiano Ronaldo. La Juventus di Maurizio Sarri affronterà quest’oggi il Brescia nella 24a giornata di Serie A, ma dovrà fare a meno dell’asso portoghese. Il motivo? Imprecisato, ma possiamo dedurre che il portoghese voglia rifiatare in vista della Champions League. Infatti, secondo il Corriere della Sera è stato proprio CR7 a chiedere a Sarri di non convocarlo per il match contro le rondinelle. In programma alle 15.

Una scelta sorprendente, dato che facendo così, Cristiano rinuncia al record di gol consecutivi appartenente a Gabriel Omar Batistuta. L’argentino riuscì con la Fiorentina a realizzare almeno un gol per ben 11 match consecutivi. Ronaldo si è invece fermato a 10. Una scelta strana quella del portoghese, da sempre ambizioso per quanto concerne il raggiungendo di tali record.

Media gol mostruosa di Barigol con la Nazionale argentina

Dunque, il record di Batigol è in salvo almeno questa volta. L’ex viola non aveva ben digerito il sorpasso inflittogli da Leo Messi in Nazionale argentina riguardo i gol realizzati. Batistuta rimane comunque il secondo miglior marcatore della storia con l’Argentina, avendo collezionato 54 centri in 77 gare. Una media superiore a quella di Messi, il quale ha realizzato 70 gol in 138 partite. Ciò testimonia la grandezza dell’ex bomber viola, calciatore incredibile sotto ogni aspetto.