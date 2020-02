Cristiano Ronaldo non vuole Guardiola sulla panchina della Juventus?

Il momento in casa Juventus è davvero molto delicato. Il nuovo progetto targato Maurizio Sarri, stenta a decollare. Il tecnico toscano è stato ingaggiato per dominare in Europa grazie al bel gioco, e da quel lato li è ancora tutto aperto. I bianconeri sono in lotta per tutti gli obiettivi, ma le ultime sconfitte fuori dallo Stadium, destando tanti dubbi e perplessità.

Peccato che lo stile Sarri nella Juventus tarda ad arrivare, se non a sprazzi. Al momento, i bianconeri condividono il primo posto con l’Inter di Antonio Conte e ciò non è quello che vuole la dirigenza torinese. È in corso una riunione con Sarri, ma secondo il Daily Mail, i bianconeri starebbero già pensando a Pep Guardiola per la prossima stagione. Attuale tecnico del Manchester City. Ciò diciamo che non è una vera e propria novità dato che la Juventus vuole da tempo il tecnico catalano. Ciò però potrebbe causare qualche problema di spogliatoio all’orizzonte…

Il turbolento passato tra Pep e CR7 ai tempi della Liga

Il giocatore più rappresentativo della Juventus in questo momento è senza ombra di dubbio Cristiano Ronaldo. CR7 in passato ha avuto degli screzi piuttosto pesanti con Pep Guardiola, come quello in un Clasico tra Barcellona e Real Madrid nel 2010, quando Ronaldo spinse con violenza Guardiola prima di una rimessa laterale. Successivamente, Guardiola si rifiutò di stringere la mano al portoghese. Tra i due dunque non corre buon sangue e Cristiano potrebbe opporsi a un’eventuale arrivo in panchina di Pep.