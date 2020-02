De Bruyne-Real Madrid, Guardiola respinge le merengues

Il centrocampista più forte del mondo in questo momento è senza ombra di dubbio Kevin De Bruyne. Il belga classe 1991 del Manchester City, è un’uomo fondamentale nell’11 di Guardiola. Kevin è un jolly capace di interpretare qualsiasi ruolo sul fronte offensivo e non. Un calciatore unico e cresciuto in maniera esponenziale di anno in anno. Nonostante la stagione non proprio memorabile degli Sky Blues, il rendimento di De Bruyne non è cambiato ed è sempre stato entusiasmante.

I suoi piedi vellutati e la sua grande duttilità hanno stregato tutti, soprattutto il Zinedine Zidane e il suo Real Madrid. Le merengues sono alla ricerca di un centrocampista di spessore e come si sa, la Casa Blanca punta sempre al migliore. Qualcosa però ci dice che difficilmente De Bruyne lascerà il Merseyside per approdare in Spagna.

Guardiola non vuole lasciare partire il suo pupillo

Il tecnico del City, Pep Guardiola, ha voluto rispedire al mittente le insinuazioni che lo vedrebbero in direzione Bernabeu. Durante un’intervista per il famoso youtuber “DjMaRiiO”, Pep ha dichiarato le seguenti parole:

“De Bruyne potrebbe giocare al Real in futuro? Florentino dovrà chiamarmi prima!”

Insomma, per via che De Bruyne possa giocare nel Real un giorno, Perez dovrà prima vedersela con Guardiola. Pep non vuole rinunciare al suo pupillo più prezioso. Madrid può attendere.