De Ligt e Eriksen stanno a guardare: Juventus-Inter in panchina per loro

Le prestazioni fin qui fornite da Matthijs De Ligt e Christian Eriksen, non hanno convito Juventus e Inter. Se il danese agli ordini di Conte ha qualche attenuante dato che è arrivato nel mercato invernale, l’olandese sembra aver terminato le sue chance in questa stagione. Sarri non è intenzionato a schierarlo titolare nel prossimo attesissimo match tra Juventus e Inter. Complici le performance altalenanti dell’ex Ajax, poco convincente anche contro il Lione in Champions League.

Sarri non può permettersi di fallire questo scontro diretto con l’Infer. In difesa dunque si affiderà alla coppia di centrali difensivi Bonucci-Chiellini, stando agli ultimi rumors provenienti da Torino. Anche Conte non schiererà dall’inizio il super acquisto Eriksen in questo derby che può decidere il campionato.

Il danese è in crescita ma non è ancora pronto al 100%

Nonostante le prestazioni del danese siano migliorate notevolmente, Eriksen non riesce a convincere del tutto il tecnico nerazzurro. L’ex Tottenham non è ancora entrato nei meccanismi tattici di Conte, ma c’è anche da considerare la condizione fisica non proprio ottimale. Segnali positivi da parte di Eriksen si sono visti in Europa League, nel doppio confronto contro il Ludogorets, ma ciò non è bastato per convincere l’allenatore dell’Inter. Pronto Vecino al suo posto, con il tentativo di dare solidità in mezzo al campo. Insomma, tanti milioni di euro in panchina per questo Juventus-Inter. Match che si preannuncia spettacolare in ogni caso.