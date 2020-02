De Ligt, la Juventus non si fida di lui? Barcellona sull’olandese

Questi primi mesi da bianconero, sono stati formativi ma il rendimento di Matthijs De Ligt non ha convinto proprio nessuno. Il difensore centrale della Juventus classe 1999, ha avuto l’occasione di mettersi in mostra in Serie A da titolare. Ma la chance non è stata sfruttata. Complice una realtà differente da quella olandese, senza un adeguato mentore al suo fianco. Il quale ne avrebbe arricchito e velocizzato la crescita.

De Ligt non è un flop, sia chiaro. Sono diverse le prestazioni importanti fornite dal ragazzo, al quale dovrebbe essere perdonato tutto data la giovane età. Così non è per via dei 75 milioni di euro sborsati dalla Juventus nella scorsa stagione per prelevarlo dall’Ajax. Il prezzo del cartellino pesa, così come pesa la sua inaffidabilità in questa stagione. La Juventus e lo stesso Sarri, lo hanno sempre difeso ma in ogni caso, i bianconeri sono sempre alla ricerca di un difensore centrale sul mercato. Mancanza di fiducia in De Ligt. Forse si è forse no.

Juventus sul mercato per via di De Ligt o di Chiellini?

La domanda sorge spontanea: De Ligt sarà un pilastro per il prossimo futuro della Juventus, oppure Agnelli vuole puntare su un’altro difensore? I bianconeri vanno di fretta. Vogliono la Champions League e a sua volta, vogliono un difensore centrale capace di spostare gli equilibri. I nome di Van Dijk e Sergio Ramos sono quelli che circolano ultimamente, ma questi difensori andranno a sostituire Giorgio Chiellini – verso il ritiro – oppure lo stesso De Ligt? Il Barcellona intanto è alla finestra con sguardo verso Vinovo. L’olandese è sempre nei pensieri della società blaugrana e il fatto che in rosa sia presente De Jong – amico di De Ligt – è un’incentivo in più per Messi & co.