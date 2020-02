De Rossi e l’amara esperienza al Boca Juniors

L’addio alla Roma tra le polemiche, è stato il vero addio al calcio per Daniele De Rossi. È lo stesso Capitan Futuro a dichiarare ciò mediante GQ, in una intervista amara post-Boca Juniors. Un’esperienza iniziata bene dato che nella prima presenza in Argentina, l’oramai ex centrocampista campione del mondo classe 1983 andò pure in rete contro l’Almagro in Coppa d’Argentina. Ciò però fu solamente un fuoco di paglia.

De Rossi infatti è riuscito a collezionare con la maglia del club argentino solamente 7 presenze totali, realizzando un gol. Un’esperienza tutt’altro che positiva, ma che viene comunque ricordata con felicità dal campione romano. L’approdo in Argentina è stato un divagarsi per lui dopo la delusione Roma. Scaricato dalla proprietà Pallotta, la quale non si è resa simpatica agli occhi dei tifosi ancora una volta.

De Rossi si è ritirato definitivamente dall’attività agonistico lo scorso gennaio dopo la fine del rapporto con il Boca, ma durante quest’ultima intervista a GQ, l’ex Roma ha precisato alcune cose relative al suo passato:

“Il mio vero ritiro è stato l’ultimo giorno a Trigoria nella Roma. Uscendo dalla mia camera per andare allo stadio Olimpico, ho pensato: è l’ultima volta che chiudi questa porta. E lì mi è parso tremare. Devastante”.

Il ricordo amaro del suo addio ai giallorossi è dunque ancora fresco. E forse non sarà mai sanato.