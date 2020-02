Dembele-Barcellona, flop da 105 milioni: troppi infortuni per il francese

Ousmane Dembele doveva essere la stessa più luminosa del calcio francese negli anni a venire. In molti, affermavano che il classe 1997 ex Rennes, sarebbe diventato il nuovo Neymar. Diciamo che le qualità per essere un grandissimo calciatore, Ousmane le ha tutte. Ma ciò molto spesso non basta. Il carattere difficile fatto riscontrare nel Rennes, nel Dortmund e pure a Barcellona, certamente non hanno aiutato l’ala transalpina nel suo percorso di crescita.

Percorso intralciato pure dai continui infortuni che Dembele ha avuto un questi anni. Il Barcellona lo ha pagato fior di milioni nel 2017: ben 105. Ousmane avrebbe dovuto non far rimpiangere Neymar, ceduto la stessa estate al PSG per 220 milioni. La sua esperienza in blaugrana non è iniziata ben fin dalla presentazione al Camp Nou, dove il giovane si rese protagonista di una figuraccia durante i palleggi di rito. Il rendimento in campo è arrivato solamente a fasi alterne, mentre sono arrivati con continuità gli infortuni.

L’ultimo recentemente: rottura del tendine del bicipite della coscia destra. Ben 6 mesi di stop e stagione finita per lui. Oramai a Barcellona, nessuno crede più in lui. Fino ad adesso, Dembele ha racimolato in Liga 51 presenze con solo 12 reti all’attivo. Troppo poco per un calciatore che avrebbe dovuto sostituire Neymar.

Ousmane via a fine stagione?

Questa ennesima stagione in bianco per Dembele nel Barcellona, potrebbe sancire la separazione con il club blaugrana a fine stagione. Le squadre che seguono il talento francese non mancano: Liverpool e Arsenal su tutti. Senza dubbio, l’ala transalpina sarà ceduta a prezzo di saldo. Oppure con la formula prestito. Chissà, magari il denaro ricavato servirà per il riportare alla base il calciatore che i tifosi rivogliono indietro: Neymar Jr.