Disastro Juventus in borsa: -11% per l’effetto coronavirus, dato preoccupante

Il coronavirus ha mandato nel panico tutta Italia. Il virus proveniente dalla Cina, ha costretto al rinvio di molte partite nel nostro paese. Specialmente in nord Italia, dove i contagi sono arrivati a cifre importanti. Oltre allo stop di tante attività quotidiane e sportive, il contagio sta avendo degli effetti negativi pure in altri settori. Come quello della borsa.

A farne le spese in maniera pesante è la Juventus di Agnelli. Le perdite in borsa per la società bianconera, sono ingenti. Secondo Calcio e Finanza, il titolo bianconero ha fatto registrare un clamoroso -11%. Crollo che porta la sospensione per eccesso di ribasso, con azioni pari a 1,0155 euro.

Testa al Lione, ma poi ci sarà da pensare all’Inter

Un momento dunque molto delicato per la Juventus, che potrebbe giocare in campo neutro e a porte chiuse il big match decisivo contro l’Inter. Un momento delicatissimo per Sarri e la sua squadra, reduci dalla vittoria esterna con la Spal. I campioni d’Italia in carica, sono al momento concentrati sul prossimo impegno di Champions League con il Lione, ma queste ultime notizie potrebbero minare la tranquillità all’interno dello spogliatoio. Determinato a portare a casa più trofeo possibile, in questa stagione complessa quanto affascinante.