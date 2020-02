Dragowski rinnova con la Fiorentina: i viola vogliono blindare il polacco

La Fiorentina di Iachini può solamente dire grazie a Bartlomej Dragowski. L’estremo difensore della viola è un’autentico asso tra i pali e i suoi interventi hanno salvato più di una volta la squadra toscana in questa stagione. Era dai tempi di Sebastian Frey che la Fiorentina non aveva un portiere così forte in squadra. Commisso e lo stesso Iachini lo sanno bene. Pure la tifoseria, che vede in lui il vero erede dei vari portieri che hanno fatto la storia del club, come i vari Toldo e appunto Frey.

Dragowski ha dimostrato in questa stagione di essere cresciuto in tutti i sensi. Ciò è dovuto all’esperienza maturata nell’Empoli in prestito, dove il polacco ha preso consapevolezza nei propri mezzi per poi risultare decisivo a Firenze. Le sue parate, portano punti e secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina è prontissima per offrirgli un rinnovo di contratto. Commisso vuole porre le basi della difesa a partire da lui. Infatti, a Dragowski verrà proposto un contratto fino al 2025, così da blindarlo in maniera definitiva scoraggiando le eventuali pretendenti. Qualora Dragowski continui a sfornare prestazioni di questo calibro con continuità, qualche top club busserà con convinzione alla porta di Commisso. Su questo ci possiamo scommettere.