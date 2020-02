Dybala rinnova con la Juventus: 10 milioni di euro all’anno per la Joya

L’uomo al centro del progetto di Sarri, Paulo Dybala, è in procinto di rinnovare con la Juventus. Il calciatore argentino è oramai diventato un faro per i bianconeri. Qualsiasi azione pericolosa proviene dai suoi piedi. La sua imprevedibilità, classe e intelligenza tattica hanno stregato Sarri. I tifosi juventini già lo erano. Il tecnico toscano ha insistito per via che la Joya non lasciasse lo Stadium nella stagione scorsa. Mai scelta più fu giusta date le prestazioni dell’ex Palermo, il quale oltre ai gol, riesce quasi sempre a entrare nelle azioni decisive della compagine bianconera.

Tuttosport riporta come la società bianconera sia convinta di voler rinnovare il contratto al fantasista. Al più presto possibile. L’attuale contratto di Dybala, scade nel 2022 e l’intenzione della Juventus è quella di prolungare fino al 2025. Praticamente un’attestato di stima dopo la turbolenta estate scorsa, dove vari top club come il PSG o l’Inter, avevano tentato il super affare. Sarri però ha detto no. E ci aveva visto lungo.

Ingaggio da 10 milioni di euro all’anno

L’ingaggio per Dybala verrà aumentato in maniera considerevole, ovvero dai 7 milioni di euro attuali a ben 10 milioni di euro. Un’aumento in linea con gli ingaggi che le pretendenti offrivano al classe 1993 l’estate scorsa. Il futuro di Dybala parla bianconero. Sarri vince ancora.