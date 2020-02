Dybala sempre in gol senza Cristiano Ronaldo: la Joya è più libera di esprimersi

L’assenza di Cristiano Ronaldo nell’ultimo match di campionato contro il Brescia, non ha fatto felice nessuno in casa Juventus. O quasi. Il portoghese ha rinunciato a eguagliare il record di Gabriel Batistuta, a segno per 11 partite consecutive. Riposo precauzionale che ci ha regalato una gioia per gli occhi in campo: Paulo Dybala.

Che sia chiaro: le prestazioni di Dybala in questa stagione, sono state superlative anche con il portoghese in campo. Ma quando CR7 non c’è, la Joya convince di più. Andando in gol con più facilità. Nelle ultime settimane, la statistica parla chiaro: in due partite dove Paulo era in campo e CR7 no, l’argentino ha siglato tre reti. Due contro l’Udinese nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Una con il Brescia nell’ultima giornata.

Dybala libero di tirare punizioni e rigori, ma non solo

Dybala senza Cristiano Ronaldo in campo, ha più libertà di intraprendere azioni personale con il fine di andare in gol. Con il portoghese, ciò non avviene perché è l’ex Real Madrid il finalizzatore principale. La Joya rimane al suo servizio, utile nell’organizzare l’azione ma senza finalizzarla. Inoltre, CR7 si incarica sempre dei calci piazzati. Anche per quanto concerne quelli dalla breve distanza, dove un piede meno potente ma più preciso potrebbe essere più adatto. L’ultimo gol su punizione contro il Brescia ne è l’esempio lampante. Insomma, il vero Dybala lo vediamo solamente quando CR7 non è campo. E se Dybala si stancasse di vivere nell’ombra del lusitano? Le pretendenti non mancheranno di certo, ma Paulo dovrà valutare bene. Troppi galli attorno, gli potrebbero tappare le ali ancora una volta.