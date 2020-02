Stroppa e il suo Crotone credono alla promozione diretta in Serie B, ma per realizzare questo sogno c’è bisogno di continuità. L’obiettivo secondo posto è ancora assolutamente fattibile per i rossoblu, dato che la seconda piazza occupata dal Frosinone di Nesta, dista solamente tre punti essendo il Crotone al quarto posto. Comunque valido per i play-off, che si preannunciano agguerritissimi. Il 4-1 rifilato la giornata scorsa al Pescara, è sicuramente un’ottimo segnale, ma Stroppa vuole più continuità: nelle ultime cinque gare sono arrivate tre sconfitte e due vittorie contro Cremonese e appunto Pescara. Un bottino altalenante e che non convince affatto.

La garanzia, sono i gol del nigeriano Simy, bomber in grado di segnare gol a raffica e che sta insidiando Galano del Pescara, per la seconda piazza nella classifica marcatori.

Il prossimo avversario del Crotone è la Virtus Entella, compagine che milita in decima posizione. Ancora in corsa per un posto nei play-off. Il KO interno contro il Benevento di Inzaghi – 4-0 per i giallorossi – fa ancora male in casa Entella, ma la sconfitta contro la capolista non è un dramma. Ora i biancocelesti di Boscaglia, se la vedranno con il Crotone. Match che potrebbe rilanciarli in classifica, anche se l’Entella non potrà contare sui propri tifosi. La partita infatti verrà giocata a porte chiuse per via del coronavirus. Calcio d’inizio ore 21, venerdì 28 febbraio.

Entella-Crotone streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 28 febbraio

Il match di Serie B, Entella-Crotone, anticipo della 26a giornata del campionato cadetto, verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie B 2019/20. DAZN mette a disposizione l’app dedicata, la quale permette di vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!