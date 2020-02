Eriksen-Milan, quando i rossoneri gli preferirono Merkel

Christian Eriksen è stato il colpo di mercato dell’Inter di Antonio Conte in questo mercato invernale. Un rinforzo notevole e che sta facendo invidia a molte big europee. Il danese è tra i centrocampisti più forti nel suo ruolo e la sua tecnica sopraffina farà la differenza nell’11 nerazzurro. Tra i club con più rimpianti per quanto concerne Eriksen, ci sono anche gli odiati cugini del Milan. I rossoneri hanno seguito il danese per molto tempo in passato, tanto da fargli fare un provino a Milanello. Come ricorda Goal.com.

L’ex Tottenham è sempre stato molto considerato dai grandi club europei fin dai tempi dell’Odense, squadra in cui Eriksen ha militato a livello giovanile. Durante il provino a Milanello, i dirigenti rossoneri rimasero impressionati dal talento del ragazzo ma l’Odense chiedeva troppo all’epoca: 800 mila euro per un ragazzo di 16 anni. I rossoneri dunque non perseguirono la trattativa e preferirono a Eriksen il tedesco Merkel. Meteora nel nostro calcio.

Rivicnita nel derby di San Siro?

Ora, Eriksen affronterà la squadra che rinunciò a lui nel 2008 nell’imminente derby di San Siro. Una partita speciale per lui: primo perché è il primo derby con la maglia dell’Inter. Secondo per via del suo brevissimo passato rossonero. Amore mai sbocciato ma solamente per questione di denaro. Questo è il calcio.