Eriksen sarà davvero un flop come Bergkamp? Bergomi aveva avvisato i nerazzurri

L’impatto con il calcio italiano, non sembra essere stato molto positivo per Christian Eriksen. Il centrocampista danese non ha ancora conquistato i tifosi dell’Inter in queste prime apparizioni in nerazzurro. In molti diranno “se il Tottenham l’ha venduto, ci sarà un motivo”. Lo stesso si diceva di Rivaldo quando arrivò al Milan, e purtroppo il brasiliano non rese come tutti si aspettavano. All’Inter sperano vivamente che Eriksen si ambienti in Italia e che non faccia la stessa fine di Rivaldo, o dell’ex nerazzurro Dennis Bergkamp.

L’olandese aveva delle qualità indiscusse, ma non riuscì proprio a meraviglia con la maglia dell’Inter. Sbocciò più tardi in Premier League con l’Arsenal, campionato in cui Eriksen ha meravigliato con la maglia del Tottenham. L’ex nerazzurro, Beppe Bergomi, aveva avvertito la sua ex squadra: il danese potrebbe non essere adatto al calcio italiano.

Poche luci e sopratutto pochi minuti in campo per Eriksen

Fino ad adesso, Eriksen ha disputato 5 presenze con la maglia della squadra milanese. Senza mai incidere veramente. Conte non sa di preciso dove schierarlo per farlo rendere al meglio e i soli 13 minuti concessegli nel l’importante match di vertice contro la Lazio, lasciano molti dubbi. Conte predica calma e assicura che l’ex Spurs ha bisogno di tempo per integrarsi in un nuovo campionato. Così come deve abituarsi allo stile di gioco del tecnico pugliese. Il tempo però stringe e ora l’Inter è terza in classifica. Juventus e Lazio vanno di fretta. Eriksen dovrà adattarsi. L’Inter e Conte non lo aspetteranno a lungo.