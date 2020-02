Nella 26ma giornata di Eurolega, conclusa ieri sera con Valencia-Fenerbahce(86-93), gli italiani aspettavano un segnale di vita dall’Olimpia Milano sul campo dei lituani dello Zalgiris kaunas , questo segnale c’e’ stato ma non ha portato la vittoria in Lombardia.

Purtroppo per i meneghini è stato fatale l’approccio nell’overtime dove (91-91 ai tempi regolamentari)

I padroni di casa sembravano degli infallibili cecchini a differenza degli uomini di Ettore Messina, che in 5minuti, hanno racimolato 6 punticini contro I 14 della truppa di Jasikevicius, peccato per l’infortunio alla caviglia destra di Rodriguez verso la fine , altrimenti sarebbe andata a finire diversamente .

La nota positiva è che le scarpette rosse hanno retto bene per tutti e 4 I tempi , tranne una lieve flessione nel secondo quarto che la vedeva soccombere per 53a44.

Nel primo dei parziali uno straordinario Micov teneva con i tiri da 3 punti.

I milanesi in partita e grazie anche alla buona prova di Tarczewsky e Rodriguez, chiudevano sotto di 2 per 25 a 27.

Ad inizio del secondo quarto lo Zalgiris provava ad allungare fino al +9 sul 39a30 ma l’Armani riusciva con un parziale di 12a2 a portarsi sul 42a41.

Successivamente il Kaunas rispondeva con la stessa moneta e grazie al 12a2, chiudeva sul 53a44 con il coach dei milanesi visibilmente alterato per le concessioni (troppe) agli avversari.

Al rientro dalla pausa lunga gli armanini sembrano essere più cattivi e dopo aver toccato il -11(55-44)un altro parziale di 17a5, consentiva loro di portarsi sul 61a60.

Da lì in poi sarà un susseguirsi di emozioni con entrambe le squadre, che lotteranno punto su punto fino alla fine e il terzo tempo vedrà ancora i lituani avanti per 72a71.

Ad inizio del quarto parziale gli uomini di Jasikevicius provano ad allungare il passo e dopo essere arrivati al +10 (88-78)a metà tempo , vengono ripresi grazie al terzo break milanese di 13a3, che porta le compagini ai tempi supplementari sul 91 pari.

Messina ed i suoi reggeranno fino al 97a96, dopo di che cederanno l’onore delle armi per 105a97 e anche se dolorosa , questa sconfitta è vero che allontana sempre di più l’Olimpia dai quarti, ma almeno come prestazione (di squadra), consola quasi tutti dal punto di vista del gioco e della combattività avuta durante l’incontro , riscattando parzialmente la brutta sconfitta casalinga con il Kimkhi di Mosca.



Micov,Rodriguez e Tarczewsky hanno segnato tutti 18pt., Crawford 13pt.,Sykes 11pt.e Roll 7pt.Per lo Zalgiris Hayes è stato il migliore con 21pt., seguito da Leday con 19pt., Walkup 18pt., Ulanovas 16pt. e Landale 14pt.



I ragazzi del patriarca Giorgio Armani avrebbero dovuto affrontare la Virtus Roma domenica 1 marzo ma per via delle restrizioni dovute al virus del covid-19, questa partita è stata rinviata a data da destinarsi e magari questo riposo imprevisto potrebbe permettere agli stessi milanesi di ricaricare le pile e rifiatare e come si suol dire ogni impedimento è giovamento.

Nella prossima giornata di Eurolega l’Olimpia dovrà vedersela il 3 marzo con la corazzata del Real Madrid al Forum di Assago, e il 5 marzo sempre contro un altra spagnola ,visiterà il Valencia che è la vera rivale per accedere all’ottavo posto.

Risultati 26ma giornata:

Lunedi 24febbraio

Real Madrid-Panathinaikos. 96-78

Giovedi 27 febbraio

Zenit-Bayern M. 68-77

CSKA-Barcellona. 80-82

Alba Berlino-Anadolu Efes 86-99

Maccabi-Olympiacos. 71-70

Baskonia-Stella Rossa. 71-56

Venerdi 28 febbraio

Kimkhi-Asvel. 108-79

Zalgiris-Olimpia Milano.(91-91) t.s.105-97

Valencia-Fenerbahce 86-93.

Classifica:

1 Anadolu Efes 46pt.

2 Real Madrid. 40pt.

3 Barcellona. 40pt.

4 Maccabi 36pt.

5 CSKA M. 34pt.

6 Panathinaikos. 28pt.

7 kimkhi 24pt.

8 Valencia. 24pt.

9 Fenerbahce. 24pt.

10 Zalgiris K. 22pt.

11 Olympiacos. 22pt.

12 Milano. 22pt.

13 Baskonia. 20pt.

14 Stella Rossa. 20pt.

15 Alba Berlino 18pt.

16 Asvel. 18pt.

17 Bayern Monaco. 16pt.

18 Zenit.San P. 14pt.

Prossimo turno 27ma giornata:

Martedi 3 marzo

Cska-Zenit. ore 18:00

Zalgiris-Khimki. ore 19:00

Olympiacos-Panathinaikos. ore 20:00

Olimpia M.-Real Madrid. ore 20:45

Asvel-Valencia. ore 20:45

Mercoledi 4 marzo

Fenerbahce-Stella Rossa. ore 18:45

Alba B.-Barcellona ore 20:00

Maccabi-Anadolu Efes. ore 20:15

Bayern M.-Baskonia. ore 20:30.