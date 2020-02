Si è conclusa ieri sera la 25ma giornata di Eurolega iniziata giovedi con le prime partite. Vedendo i risultati non ci sono state sorprese eclatanti, tranne forse la brutta sconfitta interna patita dall’Olimpia Milano contro i russi del Khimki Mosca per 69 a 78 mentre per tutte le altre Il risultato è andato ad appannaggio della migliore piazzata in classifica.

Per quanto riguarda le gare del giovedi le prime a scendere in campo sono state Zenit e Alba Berlino, dove quest’ultimi dopo essere stati in svantaggio per quasi tutto il match, riuscivano nell’ ultimo quarto, a ribaltare il punteggio e portarsi a casa l’intera posta per 83 a 81, grazie all’ottima prova del cestista islandese Hermansson, autore di 24pt. e del suo compagno di squadra lituano Giedraitis con 14pt.

Per I padroni di casa c’e’ da menzionare la buona prova dell’americano naturalizzato georgiano Will Thomas con 19pt.



Successivamente I greci Dell’Olympiacos hanno superato I francesi dell’Asvel per 77 a 68 grazie ad un break parziale nel secondo quarto di 23 a 12, che permetteva loro di controllare i restanti con tranquillità .

I top scorer sono stati per gli ellenici il bulgaro Vezenkov con 15pt. e lo statunitense Ellis con 13pt., mentre per I transalpini il congolese Kahudi e l’americano Taylor hanno realizzato rispettivamente 14 e 12pt.

Vittoria ampia del Real in casa del Fenerbahce per 94 a 65, dove non c’e’ stata praticamente mai partita per via del dominio assoluto dei madrileni che con Carrel(20pt.)Tavares(16pt.)e Thompkins(14pt.), hanno prevalso su de Colo(21pt.) ed il ceco Vesely(16pt.) unici a salvare la faccia per il Fener., mentre per l’italiano Datome serata da dimenticare con soli 5pt.realizzati.

L’Armani di Ettore Messina incappa in una delle sue peggiori partite casalinghe dell’anno e viene sconfitta dal buon Khimki per 78 a 69, complicando notevolmente il suo ingresso ai quarti di finale di fine aprile.

Gli armanini sono stati quasi sempre in svantaggio tranne rare occasioni e non hanno mai dato prova di poter ribaltare l’incontro e dopo i primi 2 parziali accettabili, crollano nel terzo e non riusciranno più ad avvicinarsi ai moscoviti, e nonostante le buone prove di Rodriguez(18pt.) , Micov(15pt.) e Tarczewski(12pt.), i 2 punti vanno con ampio merito agli avversari che con Shved , Jerebko e Booker si portano in vantaggio anche negli scontri diretti per 2 a 0. Che succede a Milano?

Il Baskonia di Polonara cede nettamente in casa contro lo Zalgiris per 60 a 74 dopo 2 primi parziali in equilibrio viene superata ampiamente nei successivi, e questa sconfitta di fatto complica il cammino verso la final-eight.

Per gli Iberici i più bravi sono stati Christon con 17pt. e il georgiano Shengelia con 12pt.; mentre per i lituani Ulanovas e Lekavicius hanno realizzato 15 e 13pt.



Per quanto riguarda le sfide di ieri sera le danze sono state aperte dalla Stella Rossa ed il CSKA di Mosca, che hanno visto il successo degli Zar per 86 a 81 grazie alle prove

maiuscole di James, che in 30min.di gioco ha realizzato 29pt., e di Daniel Hackett che nei suoi 26min.circa sul parquet ha totalizzato 19pt.

Per I padroni di casa invece Baron ha segnato 15pt. e Stimac e Gist hanno chiuso entrambi a quota 11pt.



Come da pronostico il Barcellona espugna il campo del Panathinaikos per 92 a 81 e tolte le difficoltà iniziali, negli ultimi 10minuti di gioco impone la legge del più forte con un netto parziale di 25 a 12 grazie a Mirotic, autore di 20pt., Higgins di 17pt. e Delaney con 15pt. ma in definitiva tutti insieme hanno dimostrato di essere una squadra vera ed unita come poche in questo girone.

I greci invece hanno avuto come miglior realizzatore Il gigante di 218cm. Papagiannis con 14pt. seguito da Fredette(U.S.A) con 13pt.



Nel testa coda tra Bayern di Monaco e Anadolu Efes i turchi sovrastano nettamente I tedeschi per 88 a 63 consolidando sempre di più il primato in classifica che li vede in cima con 44pt. che sono il frutto di 22 vittorie su 25 match.

Il migliore e’ stato il francese Beaubois con 16pt.,seguito da Singleton Jr.con 14pt. e dal croato Simon con 11pt.;

per il Bayern I soli a salvare la reputazione sono stati il serbo Lucic e il teutonico Lo’, entrambi fermi a 14pt.



Hanno chiuso la 25ma giornata Valencia e Maccabi con la vittoria di misura degli israeliani per 85 a 82 sull’ostico campo degli spagnoli, che pur perdendo non hanno compromesso il loro avvicinamento ai quarti di finale.

I valenciani hanno avuto in Dubljev(serbo) il miglior scorer con 19pt., mentre il Maccabi ringrazia San Wilbekin per i suoi 20pt. ed il greco-americano Dorsey con 19pt.

Questa vittoria permette al Tel Aviv di consolidate il quinto posto ex-equo con il Barca.

Risultati:

Giovedi 20 febbraio

Zenit-Alba Berlino. 81-83

Olymoiacos-Asvel 77-68

Fenerbahce-R.Madrid. 65-94

Olimpia-Khimki 69-78

Baskonia-Zalgiris 60-74

Venerdi 21 febbraio

Stella Rossa-CSKA M. 81-86

Panathinaikos-Barca 81-92

B.Monaco-Anadolu Efes. 63-88

Valencia-M.Tel Aviv 82-85.

Prossimo turno:

Lunedi 24 febbraio

Real-Panathinaikos

Giovedi 27 febbraio

Zenit-B.Monaco

CSKA-Barcellona

Alba-Anadolu

Maccabi-Olympiacos

Baskonia-Stella Rossa

Venerdi 28 febbraio

Khimki-Asvel

Zalgiris-Milano

Valencia-Fenerbahce.

Classifica:

1 Anadolu 44pt.

2 Real M. 38pt.

3 Barcellona 38pt.

4 CSKA M. 34pt.

5 Maccabi. 34pt.

6 Panathinaikos. 28pt.

7 Valencia. 24pt.

8 Khimki. 22pt.

9 Olympiacos. 22pt.

10 Fenerbahce. 22pt.

11 Milano 22pt.

12 Zalgiris. 20pt.

13 Stella Rossa. 20pt.

14 Alba B. 18pt.

15 Baskonia. 18pt.

16 Asvel. 18pt.

17 Zenit. 14pt.

18 Bayern M. 14pt.