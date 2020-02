Europa League probabili formazioni ritorno sedicesimi di finale: Inter con Sanchez dal 1′

In attesa dell’esito degli ottavi di Champions League, l’Europa League nella giornata di Giovedì è pronta a dare il primo verdetto della fase ad eliminazione diretta e a sancire quali tra le 32 squadre rimaste in gioco approderanno al prossimo turno.

Le italiane rimaste protagoniste in questa competizione calcistica europea sono: l’Inter di Antonio Conte e la Roma di Fonseca.

Per quanto riguarda la Roma, dopo un periodo molto difficile in cui la vittoria era diventata una chimera, con le due vittorie di fila tra Europa League (1-0 vs Gent) e Serie A contro il Lecce (4-0), i giallorossi si apprestano ad affrontare questo ritorno dei sedicesimi con maggiore fiducia nei propri mezzi e forti dell’ 1-0 dell’andata.

La squadra di Fonseca dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Pérez, Mkhitaryan e Kluyvert dietro la prima punta Edin Dzeko.

Per ciò che concerne l’Inter, forte dello 0-2 dell’andata, giocherà il ritorno in uno stadio San Siro deserto causa emergenza Coronavirus e probabilmente con molti calciatori titolari che solitamente partono dalla panchina o che comunque hanno avuto poco spazio nel corso della stagione.

Quindi probabilmente sarà dato spazio dal 1′ a giocatori come: Ranocchia, Godin, Borja Valero, Vecino, Sanchez, Moses e Biraghi. Dovrebbe essere ancora out Handanovic.

PROBABILI FORMAZIONI EUROPA LEAGUE RITORNO SEDICESIMI DI FINALE



Siviglia-Cluj

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Navas, Gomez, Carlos, Reguilon; Vazquez, Fernando, Banega; Suso, En-Nesyri, Nolito.

Cluj (4-3-3): Aurlaskis; Burca, Vinicius, Boli, Camora; Bordeianu, Itu Djokovic; Deac, Omrani, Costache.

Manchester United-Brugge

Manchester United (3-4-1-2): Romero; Lindelof, Maguire, Jones; Dalot, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Ighalo, Greenwood.

Club Brugge (3-5-2): Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Vormer, Diatta, Alvarez, Vanaken, Sobol; De Ketelaere, Krmencik.

Salisburgo-Eintracht

Salisburgo (3-4-1-2): Stankovic; Ramalho, Onguene, Wober; Farkas, Mwepu, Junuzovic, Ulmer; Okugawa; Daka, Hwang.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva.

Celtic-Copenaghen

Celtic Glasgow (3-5-2): Forster; Ajer, Simunovic, Julien; Forrest, Ntcham, Brown, McGregor, Taylor; Griffiths, Edouard.

Copenaghen (4-4-2): Johnsson; Varela, Sotirios, Bjelland, Bengtsson; Falk, Stage, Zeca, Daramy; N’Doye, Santos.

Ajax-Getafe

Ajax (4-3-3): Onana; Dest, Veltman, Martinez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Eiting; Tadic, Babel, Promes.

Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Dakonam, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cuccurella; Mata, Molina.

Inter-Ludogorets

Probabile formazione Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchéz.

Probabile formazione Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

Benfica-Shakhtar

Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt, Silva; Ciquinho, Carlos.

Shaktar Donetsk (4-1-4-1): Pyatov; Krivtsov, Matviienko, Ismaily; Stepanenko; Martins, Kovalenko, Patrick, Taison; Moraes.

Arsenal-Olympiacos

Arsenal (4-1-4-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Marì, Kolasinac; Torreira; Pépé, Ceballos, Willock, Martinelli; Nketiah.

Olympiakos (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani.

Basaksehir-Sporting

Basaksehir (4-4-2): Gunok; Caiçara; Skrtel, Epureanu, Clichy; Visca, Takdemir, Kahveci, Elia; Crivelli, Ba.

Sporting Lisbona (4-3-3): Maximiano; Ristovski, Coates, Neto, Mathieu; Battaglia, Doumbia, Wendel; Camacho, Sporar, Vietto.

Espanyol-Wolverhampton

Espanyol (4-2-3-1): D. Lopez; J. Lopez, Cabrera, Bernardo, Vila; Sanchéz, Roca; Lei, Darder, Embarba; Calleri.

Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez.

LASK-AZ

LASK (3-4-3): Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser.

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Wujtens, Ouwejan; Clasie, de Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.

Porto-Bayer Leverkusen

Porto (4-2-3-1): Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Telles; Uribe, Oliveira; Marega, Otavio, Diaz; Tiquinho.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; Bellarabi, Amiri, L. Bender, Sinkgraven; Havertz, Volland, Diaby.

Basilea-Apoel

Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Zuffi, Bua; Arthur.

Apoel Nicosia (4-3-3): Belec; Mihajlovic, Merkis, Savic, Ioannou; Souza, Alec, Matic; Al Tamari, Plavovic, Jakolis.

Malmo-Wolfsburg

Malmo (5-4-1): Dahlin; Larsson, Nilsson, Bengtsson, Safari, Rieks; Rakip, Christiansen, Innocent, Traustason; Rosenberg.

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui, Arnold; Steffen, Weghorst, Mehmedi.

Gent-Roma

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluyvert; Dzeko.

Braga-Rangers Glasgow



Braga (3-4-2-1): Matheus; Walace, Viana, Carmo; Esgaio, Palhinha, A. Horta, Sequeira; R. Horta, Trinçao; Paulinho.

Rangers Glasgow (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Katic, Halliday; Jack, Davis, Arfield; Hagi, Morelos, Kent.