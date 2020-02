Europa League, sorteggio sfortunato per Inter e Roma, ecco gli avversari di nerazzurri e giallorossi

Si è concluso da poco il sorteggio a Nyon per decidere gli accoppiamenti di Europa League, valevoli per i Quarti di finale. Non è andata benissimo per’Inter e Roma. Le italiane, infatti, hanno pescato dall’urna due squadre spagnole. Nello specifico i nerazzurri se la vedranno con il Getafe, quinta nella Liga spagnola e squadre che fin qui ha dimostrato di possedere un buon gioco ed organico. Ai giallorossi è toccato il Siviglia, avversario anche più ostico, oggi quarto nel Campionato spagnolo e, come il Getafe, in piena corsa per un posto in Champions League. Per entrambe le compagini italiane ci sarà da faticare di più di quanto non già fatto ai Sedicesimi di finale. Normale che non il progredire della manifestazione europea gli avversari diventino sempre più impegnativi, ma l’urna avrebbe potuto sorridere ancora. Le partite sono in programma il 12 e il 19 marzo. La squadra di Conte giocherà l’andata a San Siro, quella di Fonseca in Spagna. D’ora in avanti i due allenatori dovranno gestire al meglio le due rose, visto gli obiettivi anche in Campionato.

Di seguito l’elenco completo degli accoppiamenti:

Basaksehir vs Copenhagen

Olimpiakos vs Wolverhampton

Glasgow Rangers vs Leverkusen

Wolfsburg vs Shaktar Donetsk

Inter vs Getafe

Siviglia vs Roma

Lask – Manchester United

Salisburgo vs la vincente fra Basilea e Salisburgo