I portoghesi del Braga non sono riusciti a rimontare lo svantaggio minimo dell’andata subito in Scozia quando persero 3a2 contro I Rangers di Glasgow di Steve Gerrard e, nonostante impegno e buona volontà, il goal della qualificazione lo hanno segnato gli ospiti con Kent al 61mo per la disperazione dei padroni di casa, a cui sarebbe bastato un fattibile 1 a 0 per passare agli ottavi .

Nemmeno il dominio nel possesso palla (70% a 30%) ha permesso ai braghesi di portare a casa la vittoria e ,purtroppo per loro ,devono salutare almeno per questa stagione I sogni europei.

Tra le italiane la Roma è quella che rischia di più, visto il suo stato altalenante di forma in questo periodo; anche una squadra come il Gent spaventa e non va sottovalutata, in virtù del fatto che nel loro campionato sono pur sempre la seconda forza con 55pt. dietro al Club Brugge che ne ha 64. dopo 27giornate.

All’andata, dopo un accettabile primo tempo, la Roma ha subito la pressione dei belgi e per difendere il minimo vantaggio (1a0) ha dovuto stringere i denti affidandosi ad alcune parate provvidenziali di Pau Lopez , per portare a casa l’intera posta .

Dalla parte della squadra capitolina c’è il confortante 4a0 sul Lecce ma poiché quest’ultimi pur essendo una squadra rispettabile non sono di certo il Real Madrid o il Liverpool, almeno in Europa i giallorossi farebbero bene a tenere I piedi per terra e ad affrontare l’incontro con serietà e concentrazione.

Per quanto riguarda l’Inter, che ha il compito più facile, almeno sulla carta , non dovrebbero esserci problemi a raggiungere gli ottavi perché il 2a0 dell’andata rappresenta un cospicuo vantaggio sugli avversari , anche se in campo internazionale non c’è mai nulla di scontato, e ricordando sempre che i bulgari nel loro torneo sono i primi della classe e non hanno mai perso un incontro, subendo appena 9reti in 22 incontri di prima lega.

L’unico problema dei nerazzurri almeno credo, dovrebbe essere quello del coronavirus e dello stadio a porte chiuse e bisognerà vedere come reagiranno sul campo i giocatori di entrambe le squadre a questa imprevista e allo stesso tempo drammatica situazione che si è venuta a creare.

Per il mister Conte ed i suoi uomini non sarà facile emotivamente parlando, superare questo ostacolo , ma conoscendo la sua grinta e tenacia il popolo interista non può che ben sperare.

Per I bulgari invece ha fatto scalpore il loro arrivo in aereoporto in guanti e mascherine , ma vista la circostanza, hanno tutta la nostra solidarietà.

Delle grandi rischia maggiormente l’Aiax, che all’andata ha perso 2a0 sul campo del Getafe, ma i lancieri sono pieni di talenti in grado di compiere l’impresa.

Dallo stadio del Salisburgo si aspettano notizie pirotecniche visto che i padroni di casa ci hanno abituato a rimonte memorabili(la Lazio ne sa qualcosa)e nonostante il 4a1 patito in Germania contro l’Eintracht, gli austriaci non la daranno vinta facilmente.

Altri incontri interessanti da seguire potrebbero essere Porto-Leverkusen,Benfica-Shakhtar, Lask Linz-AZ.Alk.,Manchester utd.-Club Brugge e perché no, Celtic-Copenhagen.

Sarà una pura formalità invece per I Wolves e il Basilea, che hanno molti goal di vantaggio sui loro avversari.

l’imprevisto potrebbe accadere in Turchia, dove il Basaksehir proverà a recuperare l’1 a 3 dallo Sporting di Lisbona e ha tutte le carte in regola per far si che ciò avvenga.

Di seguito vado ad elencarvi tutti gli incontri odierni.

Tabellone sedicesimi:

Braga-G.Rangers.(and.2-3) rit.0-1(Kant al 61mo)qual.Rangers.

Basaksehir-Sporting l.(and.1-3) ore 18:55.

Gent-Roma(and.0-1). ore 18:55.

Malmo-Wolfsburg(and.1-2). ore 18:55.

Lask-AZ Alk.(and.1-1). ore 18:55.

Porto-Leverkusen(and.1-2). ore 18:55.

Espanyol-Wolverhampton(and.0-4). 18:55

Basilea-Apoel(and.3-0). ore 18:55.

Man. utd.-Club Brugge(and.1-1).ore 21:00.

Celtic-Copenaghen(and.1-1). ore 21:00.

Benfica-Shakhtar(and.1-2) ore 21:00.

Salisburgo-Eintracht(and.1-4). ore 21:00.

Inter-Ludogorets(and.2-0). ore 21:00.

Aiax-Getafe(and.0-2). ore 21:00.

Siviglia-Cfr Cluj(and.1-1). ore 21:00.

Arsenal-Olympiacos(and.1-0). ore 21:00.