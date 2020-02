“Fai perdere il Liverpool la prossima volta?”: Klopp risponde alla lettera di un bambino

In questa Premier League il Liverpool sta battendo ogni tipo di record: in 26 partite infatti i ragazzi di Jurgen Klopp hanno vinto ben 25 partite e ne hanno pareggiata solamente una, totalizzando la bellezza di 76 punti, a +22 dal Manchester City secondo.

Un dominio talmente netto e incontrastato da suscitare qualche delusione come quella del piccolo supporter del Manchester United di dieci anni, Daragh Curley, autore di una lettera a Jurgen Klopp, scritta durante un compito in classe ma che è pervenuta sulla scrivania dello stesso tecnico ex Borussia Dortmund.

Il contenuto della lettera del bambino tifoso del Manchester United è il seguente: “Caro Jurgen Klopp, mi chiamo Daragh, ho 10 anni e frequento la scuola Glenswilly di Donegal. Faccio il tifo per il Manchester United e ti scrivo per lamentarmi del tuo Liverpool che sta vincendo troppe partite. Se ne vinci altre nove avrai la migliore serie da imbattuti del calcio inglese. Tifare United ora è molto triste, quindi per favore fai perdere il Liverpool la prossima volta che gioca. Dovresti solo lasciar segnare l’altra squadra. Spero di essere riuscito a convincerti a non vincere il campionato o un’altra gara, mai più. Cordiali saluti, Daragh”.

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha deciso di rispondere al piccolo tifoso in una lettera che è ormai diventata virale nel web:”Caro Daragh, purtroppo non posso soddisfare la tua richiesta. Per quanto il tuo desiderio sia che il Liverpool perda, il mio compito è quello di aiutare questa squadra a vincere per non deludere i milioni di persone nel mondo che sperano che ciò accada. Sicuramente la tua passione per il calcio e per la tua squadra non cambierà. Il Manchester United è fortunato ad avere un tifoso come te. Sebbene tra le nostre squadre ci sia una grande rivalità, ci lega un rispetto reciproco. Questo è il calcio per me”.

Insomma il piccolo Daragh se ne dovrà fare una ragione, Klopp e il Liverpool proveranno a vincere ogni singola partita per arrivare ad alzare quella Premier League che manca da troppo tempo nella bacheca dei “Reds”.