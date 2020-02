Fasano-Tolentino. Alle ore 15.30 di mercoledì 12 gennaio allo stadio ‘Vito Curlo’ di Fasano i padroni di casa del Fasano guidati da mister Giuseppe Laterza ospiteranno il Tolentino di mister Andrea Mosconi, il match è valido per il ritorno della semifinale della Coppa Italia di Serie D, la vincente di Fasano-Tolentino affronterà in finale la vincente di Folgore Caratese-Sanremese, gara rinviata a data da destinarsi in attesa del responso del Giudice Sportivo in merito al ricorso della Caratese dopo l’1-0 in favore della Sanremese nella gara d’andata (risultato non omologato al momento).

I biancoazzurri in campionato sono in un momento di difficoltà, infatti la vittoria alla squadra di Laterza manca da 8 giornate (5 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio interno per 1-1 contro l’Altamura, Fasano che occupa la 7.a posizione nel girone H di Serie D con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte). Gli ospiti, invece, occupano la 9.a posizione nel girone F con 31 punti conquistati (8 vittorie, 7 pareggi ed 8 sconfitte) ed è reduce da 3 vittorie consecutive contro Jesina (2-1); Vastogirardi (1-3) e Avezzano (2-1) nell’ultimo turno.

Nella gara d’andata giocata a Tolentino, le due squadre impattarono sul punteggio di 1-1, se al termine dei 90′ regolamentari ci sarà parità di reti tra casa e trasferta, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Fasano-Tolentino sarà diretta dal signor Andrea Calzavara di Varese, coaudiuvato dai signori Giuseppe Lipari di Brescia e Michele Piatti di Como.

Fasano-Tolentino, come seguire il match in tv e streaming

Fasano-Tolentino, info diretta tv e streaming. Questo match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15.30 al momento non dovrebbe essere trasmesso da nessuna rete ma è opportuno restare sintonizzati con noi di Supernews in attesa di ulteriori aggiornamenti, infatti il match potrebbe essere all’ultimo mento trasmesso su qualche tv locale. Per chi volesse seguire la gara minuto per minuto, potrà farlo consultando le due pagine Facebook delle due squadre con aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta testuale di questo match.