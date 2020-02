FC Barcelona – La situazione Dembélé. In campo non prima di novembre 2020

Giorni caldi e di decisioni importanti a Barcelona. Gli infortuni di Suárez prima, e di Dembélé dopo, hanno stravolto i piani sportivi, e economici, del FC Barcelona. Il club ora deve preparare la sostituzione tampone dei due attaccanti e pianificare il prossimo mercato estivo.

Dembélé è stato operato in Finlandia dal dott Lempeinen. Il medico ha stimato il recupero, la riabilitazione e il ritorno all’attività agonistica del giocatore francese in sei mesi. Dembélé, quindi, ritornerà all’attività agonistica non prima di agosto 2020. Ma ciò non significa che da quella data il ragazzo possa iniziare a giocare partite ufficiali che richiedono il massimo sforzo. I tempi per rivederlo in campo sono ancora più lunghi. Il francese, infatti, ritornerà a disposizione della squadra a pretemporada avanzata, con la squadra che, a quel punto, avrà sulle gambe già tutta la preparazione estiva.

Come ormai noto, Dembélé aveva sofferto nel 2017 di un analogo infortunio, la rottura del tendine del bicipite femorale, ma alla gamba sinistra. Qui stiamo parlando, invece, della gamba destra. L’intervento è riuscito perfettamente e il dottor Lempeinen si è mostrato molto soddisfatto dell’esito. Circa il rischio di ricadute, posto che il giocatore è facile agli infortuni (solo in questa stagione il numero è asceso a cinque che gli hanno consentito di giocare solo cinque gare su 19 in Liga e quattro su sei in Champions), il chirurgo ha dichiarato che confida nella capacità dello staff medico blaugrana per essere cauti e “che farà tutto il possibile perché cada in una nuova lesione”. Il medico ha anche aggiunto che seguirà di persona la rieducazione del ragazzo.

Situazione delicata, dunque, tenendo conto della fragilità muscolare del calciatore, dell’esigenza del club di poter nuovamente contare con il suo attaccante e del fatto che il ragazzo rientrerà praticamente a preparazione estiva quasi terminata. Per lui, quindi, sarà necessario un programma di allenamenti e preparazione fisica differente dal resto della squadra che lo lascerà indietro nel lavoro muscolare rispetto ai compagni. Ciò comporterà, inevitabilmente, anche un inizio ritardato di qualche mese della sua stagione ufficiale. Alla fine, tra una cauta ripresa, e una attenta e calibrata preparazione fisica, non rivedremo Dembélé in campo prima di novembre 2020.