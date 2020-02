FC Barcelona – Nuova rottura del tendine del bicipite femorale per Dembélé

Non c’è pace per il Barça e Dembélé. Dopo l’infortunio di Suárez che resterà fermo fino a maggio dopo l’operazione al ginocchio subita nelle settimane scorse, adesso è il turno di Dembélé. Il francese non era ancora rientrato in squadra dopo un infortunio di 10 settimane al bicipite femorale causato da una ricaduta al suolo apparentemente normale durante la partita contro il Dortmund di Champions League, che si è nuovamente lesionato. Questa volta la lesione è veramente grave. Si tratta della rottura completa del tendine del bicipite femorale della gamba destra. Nella scorsa stagione il francese aveva sofferto del medesimo infortunio alla gamba sinistra. Questa nuova lesione fa il paio perfetto con quella della stagione passata. Allora era avvenuto in gara nella trasferta di Getafe nel tentativo di effettuare un colpo di tacco a favore di Suárez. Operato, era rimasto fermo per più di 4 mesi.

Adesso questa nuova rottura. L’infortunio è avvenuto ieri mattina in allenamento. Come detto, Dembouz, come viene chiamato l’ex Dortmund, era appena rientrato in gruppo dall’infortunio sofferto contro la sua ex squadra il 27 novembre (risultato di 3-1 a favore dei blaugrana). Il tempo di svolgere pochi allenamenti ed ecco il nuovo stop.

Dembélé ora dovrà ripercorre tutta la trafila a cui era stato sottoposto l’anno scorso. Operazione chirurgica e rieducazione. I tempi di ripresa dell’attività sportiva sono stimati dai 4 ai 6 mesi. Trattandosi di un soggetto particolarmente delicato, solo in questa stagione il francese ha subito 5 infortuni più o meno seri (da semplici contratture a danni muscolari più seri), il recupero sarà certamente più prudenziale del normale.

Con questa nuova grana sul capo di Setién e della squadra, il Barça ora ha veramente i giocatori contati nel reparto offensivo. A disposizione del tecnico blaugrana rimangono solo Messi, Griezmann e Fati. Con Carles Pérez e Abel Ruiz ceduti dissennatamente in questo mercato di riparazione, con Suárez che non è stato sostituito nonostante le richieste dell’allenatore, non rimane altro che fare di necessità virtù, sperare che nessuno del tridente abbia nemmeno a raffreddarsi, e confidare in un aiuto dall’alto dei cieli per condurre in porto la nave blaugrana al termine della stagione. Il regolamento ammette la possibilità di intervenire sul mercato in caso di infortunio di un giocatore per un periodo di tempo superiore ai 5 mesi. Vedremo se sarà questo il caso, se la secretaria tecnica vorrà intervenire, e chi si potrà, nel caso in cui le prime due condizioni vengano soddisfatte, attrarre al club blaugrana.